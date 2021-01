Cette minuscule comète a photobombé l’éclipse solaire totale de 2020

Une comète repérée pour la première fois la veille a fait une apparition alors que le Chili et l’Argentine regardaient le éclipse solaire totale le 14 décembre 2020.

Juste un petit point dans le ciel, le comète , surnommé C / 2020 X3 (SOHO), roulait à environ 450000 km / h (720000 km / h), à environ 4,3 millions de kilomètres de la surface du soleil lorsque la lune est passée devant notre étoile.

L’astronome amateur thaïlandais Worachate Boonplod a vu la comète pour la première fois le 13 décembre via le projet Sungrazer financé par la NASA, qui aide les amateurs à rechercher et à découvrir de nouvelles comètes dans les images d’une mission conjointe de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la NASA, l’Observatoire solaire et héliosphérique. (SOHO).

Sachant que l’éclipse allait arriver, Boonplod était intéressé de voir si la comète nouvellement identifiée pourrait apparaître dans l’atmosphère extérieure du soleil.

Et voici, c’est arrivé; à peu près au moment de l’éclipse, la comète se précipitait. L’objet est un type de comète appelé sungrazer « Kruetz », ce qui signifie qu’il s’agit d’un fragment d’une comète mère beaucoup plus grande qui s’est rompue il y a plus de 1000 ans et continue d’orbiter autour du Soleil .

Les chasseurs de comètes trouvent le plus souvent des sungrazers Kruetz dans les images SOHO, qui imitent les éclipses solaires totales: un disque oscillant solide dans la caméra SOHO bloque le s la lumière aveuglante de l’ONU pour révéler des caractéristiques plus sombres dans l’atmosphère extérieure du soleil. La comète que Boonplod a trouvée était le 3 534e Kreutz sungrazer connu.

Malheureusement, la comète a pris fin peu de temps après que Boonplod l’ait découverte. La roche glacée, qui mesurait 50 pieds de diamètre (150 mètres, soit environ la longueur d’un semi-camion), s’est désintégrée en poussière quelques heures avant d’atteindre son point le plus proche du soleil, incapable de supporter le rayonnement solaire intense.

