Cette météorite trouvée il y a des années en Antarctique contient plus d’acides aminés que prévu, essentiels à l’origine de la vie

Une météorite d’à peine la taille d’une balle de golf est l’une des plus intéressantes trouvées sur Terre ces dernières années. Sous le nom de Asuka 12236, la météorite a été découverte par une équipe de chercheurs japonais et belges en Antarctique en 2012. La NASA a maintenant eu l’occasion de l’étudier plus avant, et ils ont trouvé un quantité particulièrement élevée d’acides aminés.





La météorite (en fait un échantillon de celle-ci) a été étudiée par des astrobiologistes du Goddard Center de la NASA. Selon les chercheurs, ils ont trouvé une concentration particulièrement élevée d’acides aminés. Les acides aminés sont les produits chimiques organiques qui forment la pierre angulaire des protéines et par conséquent de la vie. Ce n’est pas la première fois que des acides aminés sont découverts dans une météorite, mais leur quantité est assez élevée. Comme ils l’expliquent, sur les 20 acides aminés connus, il y avait une forte concentration d’acide aspartique et d’acide glutamine.

Le (minuscule) Asuka 12236 quand il a été trouvé en Antarctique. Via la NASA.

Préférence des acides aminés pour gauchers

Peut-être encore plus intéressant que le fait qu’un grand nombre d’acides aminés ont été trouvés est le type d’acides aminés qui ont été trouvés. Les acides aminés peuvent être classés en acides aminés droitiers ou acides aminés gauchers. Ces derniers sont ceux qui forment les protéines. Bien qu’il y ait des acides aminés à la fois droitiers et gauchers dans la météorite, les gauchers sont dans une proportion beaucoup plus grande.

C’est ce que les chercheurs veulent maintenant résoudre, la raison de cette disproportion. En principe il doit avoir été donné par une condition dans l’espace auquel Asuka 12236 a été exposé lors de son voyage sur Terre. Ils indiquent que par exemple être exposé à la chaleur ou à l’eau sont deux indices importants.

Et tout ça pour quoi? Science. L’étude des météorites est un excellente opportunité de mieux comprendre la formation de l’Univers, de notre système solaire ou de la Terre en particulier et tout ce qui y est donné. Parce qu’elles sont de petites «capsules temporelles», les météorites nous permettent de mieux comprendre comment les acides aminés ont évolué et ainsi trouver l’origine de la vie.

De nombreuses météorites ont atteint la Terre, certaines particulièrement grandes et catastrophiques. Mais encore une fois les plus intéressants sont les petits et ceux qui en révèlent plus sur notre passé, comme la météorite de Mars qui contenait également des molécules organiques.

Via | Espace

Plus d’informations | POT