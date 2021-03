Cette maison virtuelle a été vendue pour un demi-million de dollars

Ceux qui l’ont acheté ne l’ont certainement pas fait pour y vivre, mais ils étaient prêts à le dépenser un demi-million de dollars: Mars House, un maison virtuelle récemment mis en vente en ligne par l’artiste numérique Krista Kim, il a en fait été acheté par un acheteur qui en a payé le montant exorbitant. Le contrat a été conclu à l’aide d’un NFT – un jeton virtuel qui devient une tendance dans le commerce d’art numérique – mais il n’assurait pas à l’acheteur la possession de tout bien physique: seul le droit de revendiquer comme sien ce qui pour l’instant n’est rien de plus qu’un projet à l’écran.

Mars House n’est que le dernier épisode d’un phénomène qui s’est installé ces dernières semaines, à savoir l’utilisation de NFT pour vendre et acheter des œuvres numériques signées comme s’il s’agissait de biens physiques aux caractéristiques uniques. Ces jetons spéciaux utilisent des technologies d’authentification similaires à celles derrière Bitcoin et sont de plus en plus attachés aux images, vidéos, tweets et autres contenus qui normalement ils seraient facilement reproductibles, mais quoi avec la signature de l’auteur sous forme de NFT, ils deviennent des pièces uniques.

En cela, Mars House n’est pas différent de nombreux produits de conception 3D: c’est une œuvre que l’artiste a fabriqué numériquement en 2020, qui représente une maison sur Mars et qui peut déjà être explorée en ligne depuis un certain temps. Le mobilier aux lignes futuristes et aux matériaux translucides suggère clairement que la Mars House n’est pas destinée à être vraiment habitée, pourtant les projets existent: il ne s’agit pas de calculs sur la disposition des colonnes et des tuyaux de support, mais simplement des fichiers 3D. que l’artiste a généré pour donner vie au modèle polygonal de la maison.

L’acheteur a sécurisé ces fichiers, ainsi que le certificat qui leur attribue la propriété. Parmi les objectifs de l’achat de la maison, il peut y avoir revente: Mars House est la première propriété virtuelle vendue de cette manière, et en tant que telle, l’intérêt pour elle pourrait augmenter, entraînant une augmentation de sa valeur. Pour l’artiste, les usages du projet peuvent être au moins deux: avoir les meubles en verre fournir les spécifications à des fournisseurs spécifiques ou appliquer numériquement les caractéristiques de la maison à un bien immobilier en utilisant la réalité augmentée. Les produits actuellement sur le marché ne permettent encore rien de pareil, mais selon l’artiste, nous allons bientôt vivre avec des spectateurs constamment usés, et le virtuel deviendra encore un autre canal pour s’exprimer, même à travers l’art numérique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂