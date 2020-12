Cette infirmière robot peut vous tamponner pour Covid-19

L ‘utilisation de robots dans les hôpitaux ont connu une augmentation pendant la pandémie de coronavirus: Les automates peuvent apporter des médicaments aux patients et les mettre en communication à distance avec les médecins sans risquer d’être infectés et de propager la maladie. Cependant, l’un des derniers appareils les plus récemment utilisés dans le service a une compétence de plus que ses collègues: il s’appelle Cira-03 et peut administrer les tampons indépendamment nécessaire pour diagnostiquer Covid-19 pour mettre à jour le statut d’hospitalisation des patients.

Cira-03 a été construit par l’ingénieur égyptien Mahmoud El-Komy et employé dans un hôpital local, où il effectue quelques fonctions de type infirmier pour les patients moins sévères. Parmi les engrenages supplémentaires, le robot possède une paire de bras qui font défaut dans les homologues, qui ne sont utilisés que pour la reconnaissance entre les pièces et pour détecter des paramètres plus génériques des patients. Grâce à son équipement, Cira-03 peut prendre soin de garder sous contrôle un plus grand nombre de paramètres vitaux des patients: le robot peut en effet effectuer prélève du sang, réglez les électrocardiogrammes et rayons X et administrer des tampons sans l’aide de vrais médecins ou infirmières. Les prélèvements sanguins et les prélèvements en particulier sont procédures délicates qui nécessitent une grande précision pour éviter la douleur ou l’inconfort chez les patients, mais Cira-03 semble être en mesure de les exécuter avec succès.

Plus discutable est l’autre aspect particulier du gadget, à savoir le visage. El-Komy l’a calquée sur celle des êtres humains pour atténuer chez les patients le sentiment qu’un robot froid s’occupe d’eux. Comparé à ce qui a été vu sur d’autres gadgets, le résultat n’est pas particulièrement rassurant, même si les patients – du moins selon l’inventeur – semblent l’apprécier. Cira-03 est pour le moment un exemple unique, mais l’objectif de son créateur est de le faire produire en masse pour aider tous les hôpitaux à traiter les patients atteints de coronavirus tout en maintenant le risque de propagation de l’infection faible.