Cette illusion d’optique vous incite à voir différentes couleurs. Comment ça marche?

Ces sphères en lévitation peuvent apparaître rouges, violettes ou vertes à première vue, mais en réalité, les 12 orbes sont de la même nuance fade de beige.

Réduire l’image exagère cette illusion, tandis que zoomer en minimise l’effet, selon David Novick, le créateur de l’image et professeur d’enseignement de l’ingénierie et de leadership à l’Université du Texas à El Paso. Mais pourquoi percevons-nous les sphères comme autre chose que leur vrai Couleur , beige?

Cette perception biaisée découle d’un phénomène connu sous le nom d’illusion Munker-White, a déclaré Novick à 45Secondes.fr.

En rapport: Les illusions d’optique les plus étonnantes (et comment elles fonctionnent)

En substance, l’illusion fonctionne parce que «notre acuité pour la forme est meilleure que notre acuité pour la couleur, ce qui signifie que nous percevons les formes avec plus de détails et les couleurs avec moins de détails», a déclaré Novick.

Ainsi, alors que les contours des sphères semblent tous identiques, tels quels, « la couleur en quelque sorte saigne ou s’assimile aux espaces adjacents », a déclaré Novick. Plus précisément, la couleur des sphères est « tirée » plus près de la couleur des rayures qui les traversent, au premier plan. Dans cette image particulière, appelée « Confetti Spheres 5 », une série de rayures vertes, rouges et bleues coupent les sphères et déforment notre perception de leur teinte réelle.

L’illusion repose sur la teinte des bandes de premier plan, pas sur les couleurs de l’arrière-plan derrière les sphères. Ainsi, si vous supprimez les bandes entrecroisées, l’illusion disparaît, ne laissant que des boules beiges identiques.

Très agréable! Cela correspond parfaitement à l’original avec les bandes de premier plan supprimées. pic.twitter.com/ZcwflVhj6O15 juin 2019 En savoir plus

L’illusion fonctionne de manière très similaire lorsque vous convertissez toutes les couleurs en niveaux de gris. En fait, «l’illusion de White», isolément, fait référence aux changements perçus dans la légèreté d’une forme – allant du blanc au noir – causés par la légèreté des formes qui la chevauchent, selon un rapport de 2010 publié dans la revue Couleur: Design & Créativité . Par exemple, lorsque vous exécutez des rayures blanches sur un rectangle gris, le gris apparaît plus clair ou plus proche du blanc; mais lorsque vous exécutez des rayures noires sur le même rectangle, il apparaît plus sombre ou plus proche du noir.

Le psychologue Michael White est devenu connu pour avoir décrit cet effet dans les années 1960. Et en 1970, Hans Munker, un autre psychologue, a démontré un effet similaire avec des formes et des rayures colorées, dans lesquelles les rayures de premier plan déforment la teinte perçue de la forme d’arrière-plan, selon le rapport de 2010.

Les scientifiques ont des théories concurrentes sur ce qui se passe dans le cerveau pour provoquer ce changement de perception. Certains pensent que l’illusion s’installe au début du traitement visuel, lorsque la lumière atteint pour la première fois le rétine , tandis que d’autres pensent que l’effet prend effet plus tard lorsque le cerveau traite les données. Cela pourrait être une combinaison des deux, note le rapport de 2010.

Quelle que soit la cause exacte de l’illusion, c’est amusant de jouer avec, a déclaré Novick. En altérant à la fois la clarté et la couleur des bandes de premier plan, vous pouvez « amplifier » le changement de couleur apparent, ce qui fait que les formes d’arrière-plan semblent très différentes de leurs vraies couleurs.

Cela dit, « il est beaucoup plus facile d’obtenir des différences de couleurs apparentes pour certaines teintes que pour d’autres », a noté Novick. Par exemple, si la forme de l’arrière-plan et les bandes de premier plan sont des couleurs complémentaires (opposées sur la roue chromatique), comme le rouge et le vert, leurs couleurs s’annuleront en fait, de sorte que les sphères finiront par paraître blanches ou grises à la place, a-t-il déclaré.

Novick étudie actuellement les combinaisons de couleurs qui génèrent le plus grand changement apparent dans la couleur de la forme d’arrière-plan afin de maximiser les effets de l’illusion. De plus, lui et son collaborateur Akiyoshi Kitaoka, professeur de psychologie à l’Université Ritsumeikan de Kyoto, au Japon, comparent comment l’illusion Munker-White affecte les formes 3D, comme dans « Confetti Spheres 5 », par rapport aux formes plates 2D.

Cette image, appelée « Confetti 1 », montre comment l’illusion Munker-White fonctionne sur les formes 2D. (Crédit d’image: David Novick)

« L’illusion semble plus perceptible, ou plus vive, avec les sphères plutôt qu’avec les disques plats. Et nous ne savons pas pourquoi », a déclaré Novick. « À ce stade, je ne pense pas que quiconque le fasse. »

Novick a été inspiré à l’origine pour créer des illusions après avoir vu et lu le travail de Kitaoka. Site Web de Kitaoka danses avec des motifs vifs qui semblent tourbillonner et onduler lorsque vous les regardez; le texte en haut de la page avertit: « Si vous avez le vertige, vous feriez mieux de quitter cette page immédiatement. »

Après avoir étudié ces illusions déroutantes, Novick s’est intéressé à les intégrer dans son propre programme de recherche sur l’interaction homme-machine. À l’été 2017, il a commencé à créer de nouvelles versions des illusions par lui-même et, pour le plaisir, a publié certains sur son compte Twitter. L’un de ces articles – une version 2D de l’illusion des confettis – est devenu « inopinément viral » le 18 juillet 2018.

« J’ai appris cela pour la première fois lorsque ma femme est arrivée et a dit: » Vous êtes dans le journal en Angleterre « », a déclaré Novick, notant sa surprise. À ce jour, Novick tweete environ deux nouvelles illusions chaque semaine, et ses anciens messages sont régulièrement redécouverts, deviennent viraux et font parfois l’actualité, a-t-il déclaré.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.