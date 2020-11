Cette IA Google permet aux personnes malvoyantes de courir avec juste l’aide d’un smartphone

Google Research développe souvent des projets dans lesquels vous pouvez mettre en pratique et tirer parti des technologies et des idées que vous avez précédemment créées. C’est ce qui se passe avec Project Guideline, un système d’intelligence artificielle où les personnes ayant une vision réduite ou sans vision peuvent courir des courses de manière indépendante avec juste l’aide d’un téléphone. Le système de Google via la caméra du téléphone indique au coureur où aller pour ne pas sortir de la route. Et cela fonctionne étonnamment bien.





Le projet a été créé en collaboration avec Guiding Eyes for the Blind. L’idée derrière c’est former et rendre autonomes les personnes ayant une vision réduite afin qu’elles puissent effectuer différentes tâches dans lequel ils dépendent généralement d’autres personnes ou par exemple d’un chien-guide. Pour tester le résultat du projet, Guiding Eyes for the Blind PDG lui-même, qui a une basse vision, a terminé une course avec ce système et se prépare pour le Virtual Run for Thanks 5K à Central Park à New York.

Un smartphone et une ligne à suivre

Selon Google, ils ont conçu un système qui, grâce à l’intelligence artificielle, est capable de suivre une ligne sur la route. La vérité est qu’il existe déjà des technologies qui permettent aux personnes ayant une vision réduite de se guider à l’extérieur. Cependant, il n’est pas si facile de le faire en cours d’exécution.

Le système s’intègre dans un téléphone Android placé à la taille du coureur via un harnais. L’application Guideline fonctionne localement et sans connexion Internet. À travers lui et à l’aide du GPS, cherchez une ligne peinte sur l’asphalte / la route pour la suivre. Au fur et à mesure que le coureur se déplace, l’application lui indique s’il se déplace vers la droite ou la gauche du chemin afin qu’il puisse se recentrer.

La difficulté de ce projet est que l’intelligence artificielle est capable de reconnaître le chemin correct dans n’importe quel environnement. Sur une piste de course, il est vraiment facile d’être toujours le même. Cependant, les choses se compliquent rien qu’en allant dans un parc par exemple. Cela influence non seulement le fait que la ligne de guidage physique (la ligne sur l’asphalte) peut changer ou se détériorer, mais aussi les conditions météorologiques ou les obstacles par exemple.

Il existe des projets plus intéressants liés à l’aide aux personnes malvoyantes. L’un d’eux vient également de Google lui-même, l’application de transcription instantanée, qui fait exactement ce que son nom suggère. En revanche, la canne pour aveugles équipée de Google Maps et reliée au smartphone est intéressante.

Via | Google