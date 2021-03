Cette IA est capable de régénérer des bâtiments, des arbres et même déplacer des chenilles dans Minecraft

L’un des aspects les plus fascinants de la technologie est la fréquence à laquelle nous utilisons les processus et les éléments de la nature pour les imiter. C’est ce qu’a fait un groupe de chercheurs qui, en formant une IA à Minecraft, ont réussi à imiter la croissance cellulaire. Et par conséquent, construisez des bâtiments, des arbres et des chenilles qui marchent.





Dans une vidéo publiée par les chercheurs, nous pouvons voir comment une série d’objets est construite dans Minecraft imitant des objets réels. Les bâtiments, châteaux ou arbres que vous voyez cependant n’ont pas été créés par des humains, mais par une IA.

Ravi de partager nos travaux sur la morphogenèse dans Minecraft! Nous montrons que les automates cellulaires neuronaux peuvent apprendre à développer non seulement des artefacts 3D complexes avec plus de 3000 blocs, mais également des machines Minecraft fonctionnelles qui peuvent se régénérer lorsqu’elles sont coupées en deux 🐛🔪 = 🐛🐛 PDF: https: //t.co/hi573xzWIG pic.twitter.com/m19572pcIe – Sébastien Risi (@ risi1979) 17 mars 2021

Morphogenèse

Plus ou moins, et c’est que les éléments que nous voyons construire n’ont pas été réellement construits à partir de zéro par l’IA. Ce que les chercheurs ont cherché n’est pas de tester la créativité de l’intelligence artificielle mais voir comment il se comporte en simulant le comportement des cellules. L’idée est que les cellules se développent et créent le corps humain à partir d’une seule cellule et avec un ensemble de règles. C’est un processus connu sous le nom de morphogenèse.

Grâce à l’automatisation cellulaire, les cellules vivent, se reproduisent et meurent en principe selon une série de règles. Quelque chose qui en principe peut également être appliqué à une intelligence artificielle afin qu’elle sache quoi faire quand il y a certains facteurs pour les blocs Minecraft. Pour ce faire, les chercheurs ont créé un réseau de neurones qui appliquait des règles à chaque type de bloc Minecraft. À partir de là, il s’agissait de voir comment l’IA agit lorsque chaque bloc interagit avec ses voisins.

Ce qui a été demandé au réseau neuronal est un objet à grandir en blocs. On ne lui a pas dit exactement comment, alors le réseau de neurones a appris quel type de blocs placer dans chaque emplacement pour imiter ceux existants. En d’autres termes, quelque chose de similaire à ce que le corps humain et les cellules qu’il contient font pour créer des tissus, des organes et, finalement, tout le corps.

Le résultat a été des plus intéressants. Les chercheurs ont créé différents objets dans Minecraft tels que des châteaux, des bâtiments, des arbres ou une chenille capable de se déplacer. Puis ils ont coupé ces objets en deux, c’était l’IA chargée de les reconstruire. Comme lorsqu’une blessure survient dans le corps et qu’elle guérit d’elle-même grâce à la reconstruction faite par les cellules.

L’étude a jusqu’à présent été publiée dans arXiv et ses chercheurs estiment qu’elle peut aller beaucoup plus loin. Pour l’instant l’IA reconstruire les éléments qui ont été détruits, mais ils pensent qu’à l’avenir, il pourrait aussi faire évoluer des objets par lui-même en fonction de l’environnement. Autrement dit, simulez l’évolution de la nature des êtres vivants pour mieux résister aux conditions de l’environnement et survivre.

Minecraft, cependant, c’est un monde extrêmement simple par rapport au monde réel. Bien qu’il puisse servir de terrain d’essai pour les simulations de base, il est très difficile de l’adapter à la vie réelle où il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Nous verrons dans le futur.

Via | Science