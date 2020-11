Cette guitare imprimée en 3D s’illumine au rythme de la musique grâce à des LED synchronisées avec une carte mère

Iron Maiden ne sonne pas du tout mal sur cette guitare imprimée en 3D. Le youtubeur ‘Joshendy’ nous enseigne un curieux projet, qui va au-delà de la simple construction d’un instrument. À l’aide d’une grande imprimante personnalisée et de nombreuses heures de conception, cet utilisateur nous montre ce qu’il Guitare imprimée en 3D, avec des lumières LED qui s’allument au rythme de la musique.

Le design de la guitare rappelle un squelette, avec des trous et des cavités. Mais son apparence n’est pas la plus intéressante, mais certains des composants introduits. Nous avons depuis deux bandes LED RVB, un écran OLED 128 x 64 pixels et une carte mère personnalisée, qui comprend un microcontrôleur STM32L4 permettant de réguler les tensions et d’appliquer la couleur appropriée en fonction de la musique.

L’impression 3D est aussi rockin ‘

La meilleure chose est que vous le voyez par vous-même dans la vidéo suivante:

Avec une imprimante 300 x 300 millimètres, l’utilisateur avait besoin d’environ environ 60 heures pour exécuter toutes les pièces. À cela, il faut ajouter environ 28 heures pour imprimer la section centrale, selon Joshendy lui-même sur son blog.

Pour la conception de la guitare, il a utilisé le Programme Fusion 360, initialement avec une esquisse 2D. La guitare a quatre grandes pièces et a été imprimée en nylon ABS blanc, d’une épaisseur de 0,2 millimètre. Le but des espaces est de permettre la visibilité des LED.

Pour l’électronique, Joshendy a conçu sa première carte mère pour ce projet en utilisant un microcontrôleur STM32L4. Alors que pour le logiciel, il a été fait que les LED réagiront à l’interprétation au moyen de transformées de Fourier rapides. Ceux-ci prennent la fréquence qui traverse la guitare et la divisent en plusieurs composants de fréquence, un travail pour lequel Joshendy a profité de la bibliothèque ARM CMSIS DSP.

Depuis l’écran de guitare lui-même, l’utilisateur peut définir les différents modes d’éclairage temps réel. Une démonstration complète du grand travail derrière ce projet d’impression 3D.

Même avec les LED éteintes, l’esthétique de cette guitare électrique (ou électronique) est très frappante. Pour l’avenir, l’auteur voudrait que le manche de la guitare s’allume également, ajoutez un convertisseur numérique-analogique et améliorez l’enceinte pour faire un bond en avant dans la qualité sonore. Mais malgré les nombreuses améliorations, la vérité est que cette guitare est déjà un travail qui vaut la peine d’être apprécié.

À Xataka | 61 projets d’impression 3D utiles que vous pouvez imprimer