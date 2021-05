Cette gueule de grenouille à face de Muppet est «  l’oiseau le plus instagrammable  » sur Terre

Elecro Traitement UV Pro Pool Plus Vulcan Modèle - 55 W - jusqu’à 50m3, Pompe doseuse incluse - Non

Traitement UV Pro Pool Plus Système unique : UV + radicaux hydroxyles Le traitement UV ProPool + améliore la qualité et la clarté de l’eau. Il neutralise efficacement les micro-organismes et les bactéries. Le chambre de réaction en titane poli produit des radicaux hydroxyles oxydants et augmente l’efficacité de stérilisation jusquâ 'à 45 % par rapport aux UV traditionnels. Deux puissances au choix : 55 watts pour un débit max. de 12 m³/heure (piscine de 50 m³ de volume) ou 110 watts pour un débit max. de 24 m³/heure (piscine de 100 m³ de volume) Le traitement par UV de nouvelle génération Les systèmes UV traditionnels sont e¬fficaces contre les chloramines, mais ils nâ 'ont pas le pouvoir dâ 'oxyder. En eff et, la lumière UV attaque lâ 'ADN du contaminant et lâ 'empêche de proliférer, mais celui-ci reste dans l’eau sous une forme e ffectivement « neutralisée ». Pro Pool Plus accroit les avantages des UV en créant naturellement des radicaux hydroxyles puissants, capables d’assainir l’eau de votre piscine en détruisant véritablement les virus, bactéries et agents pathogènes nocifs présents dans lâ 'eau. Conçu pour sâ 'intégrer facilement dans votre installation existante, ProPool Plus est parfaitement sûr et complémentaire dâ 'une méthode de traitement existante, dont le chlore, le brome, l’électrolyse de l’eau salée ou le péroxyde dâ 'hydrogène. Il o ffre typiquement une effi¬cacité accrue de 45 % par rapport aux UV traditionnels seuls. Ne revenant pas plus cher quâ 'une ampoule électrique classique, Pro Pool + est une méthode de premier choix pour ceux qui privilégient le traitement par UV mais cherchent un assainissement de l’eau dâ 'un autre niveau. Technologie Pro Pool Plus : Lâ 'eau est étroitement exposée aux UV et de façon prolongée. Les bactéries, micro-organismes et pathogènes sont neutralisés. Ils ne peuvent plus se reproduire. Le traitement UV empêche leur prolifération. Le réflecteur de titane renforce la performance UV du Propool + de prés de 45% par rapport aux appareils UV traditionnels - Dioxyde de titane naturellement présent sur surface du réflecteur. Combinaison, Eau + Dioxyde de titane + UV permet de libérer des Radicaux Hydroxyles, un désinfectant naturel très puissant. - Sûr : seule de l’eau traitée propre sort de la chambre de réaction (aucun gaz ou sous-produit nocif n’est généré). - Rentable : ne consomme pas plus d’électricité qu’une ampoule classique, pour des économies en continu. - Efficace : s’associe aux avantages reconnus des UV traditionnels et améliore l’efficacité de 45% en oxydant vraiment l’eau. - Conçu pour durer : résistant à la corrosion, utilisation sûre avec du sel et de l’eau de mer. - Facile à utiliser : fourni prémonté avec tous les capteurs et éléments de contrôle nécessaires (pas de pièces compliquées à assembler). L’indicateur de remplacement de la lampe émettra une alerte toutes les 9000 heures d’utilisation. - Complémentaire : fonctionne avec, et complète les traitements traditionnels comme le...