Cette Game Boy fonctionne sans piles, mais avec l’énergie solaire

Du Gameboy était une petite étape importante dans l’industrie du jeu vidéo en son temps. Nous nous livrons toujours à des souvenirs amoureux et nostalgiques dès que nous tenons le modèle rétro entre nos mains et du bon vieux temps Super mario et Tetris se rappeler.

Cependant, un aspect n’était pas consacré à la production à l’époque: Le respect de l’environnement. Cependant, une équipe d’informaticiens de l’Université technique néerlandaise de Delft considère que ce sujet est plus important que jamais et a entrepris de produire sa propre Game Boy sans batterie et un logiciel d’émulation à économie d’énergie appelé Jeux sensibles à l’énergie (ENGAGER).

La Game Boy avec solaire au lieu de batterie

Lorsqu’il s’agit de jeux mobiles, la plupart des gens ont tendance à penser à leur smartphone ou au leur Nintendo Switch et les deux reposent sur des piles rechargeables. Cependant, ce sont des pollueurs environnementaux et des consommateurs d’énergie et donc pas exactement une contribution utile à la durabilité et au changement climatique. On ne commence même pas ici avec les effets écologiques des puissants PC gaming …

Le Game Boy avec le Logiciel Engage veut faire mieux, cependant, et s’appuie sur le modèle rétro de Nintendo de 1989 Panneaux solaires et De l’énergie sur simple pression d’un bouton. Les créateurs montrent à quoi cela ressemble en action dans une vidéo YouTube:

Puis-je jouer à tous les jeux GameBoy avec la console climatique? Oui, c’est réellement possible avec le logiciel d’émulation.

Il y a cependant un problème général: vous ne pouvez 10 secondes jouer avant que la console ne s’éteigne. La progression de votre jeu est enregistrée via la technologie de point de contrôle afin que vous puissiez continuer là où vous vous étiez arrêté après le redémarrage, mais l’alternative Game Boy doit d’abord utiliser Appuyez sur un bouton et l’énergie solaire être rechargée.

L’appareil sans batterie a également une faible consommation d’énergie pas de son. Sous cette forme, cependant, le Solar Game Boy n’est de toute façon pas destiné à la vente, mais sera dans un premier temps présenté comme un prototype lors de l’UbiComp 2020 numérique le 12 septembre 2020 présente.

Voici à quoi ressemblent les modèles – mais ils ne sont pas de Nintendo. © S’engager

En fin de compte, l’appareil révolutionnaire est censé prouver aux principaux fabricants de consoles tels que Sony, Microsoft et Nintendo avec leur Xbox, PlayStation et Switch que la durabilité est certainement possible dans l’industrie du jeu. L’équipe à l’origine du GameBoy sans batterie souhaite s’appuyer sur des matériaux recyclables sur le long terme et ainsi contrer petit à petit l’impact environnemental des jeux vidéo.

