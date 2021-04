Cette fonctionnalité Instagram bloque les insultes dans les messages privés

Le phénomène des insultes et des menaces s’est propagé par le canal de Messages privés Instagram risque de ruiner l’expérience d’utilisation du réseau social pour ceux qui ont une suite particulière sur le réseau social. Sur le créateur social, les influenceurs et les personnalités publiques deviennent involontairement l’objet de l’attention non seulement des fans, mais aussi des détracteurs violents: pour venir à la rescousse de cette catégorie d’utilisateurs, les responsables du réseau social ont annoncé un spécial dans ces les heures filtre conçu pour cacher les insultes et les menaces qui arrivent dans la boîte de message direct de ces personnalités.

À quoi sert le filtre

En fait, les créateurs et les influenceurs trouvent normalement la boîte de message liée à leur compte obstruée par les demandes des abonnés et souhaitent souvent répondre à certaines de ces invitations à se rapprocher de leurs abonnés. Les nouvelles annoncées permettent d’éviter que, pour répondre à ces messages, les utilisateurs doivent également rencontrer des insultes qui viennent plutôt de trolls, de haineux et de lions clavier de toutes sortes. Baptisé Mots cachés, ou Mots cachés, la nouvelle fonctionnalité prend l’apparence d’un changer qui est placé dans la section Demandes des messages directs, ou dans la section Direct où les demandes de contact sont accumulées des utilisateurs qui ne se suivent pas sur le réseau social.

Comment ça marche

Lorsqu’il est activé, le commutateur compare les messages de la boîte avec un liste d’expressions et de mots offensants compilé par Instagram avec l’aide d’associations spécialisées. Le contenu des lettres dans lesquelles une correspondance est trouvée est masqué; les utilisateurs peuvent toujours décider de le lire d’un simple toucher, mais faire défiler rapidement les demandes reçues devient une expérience moins traumatisante. La fonction vous permet de masquer les mots choquants même dans les commentaires sous les messages et d’ajouter d’autres mots et phrases à la liste des mots prédéfinis.

Le système étant basé sur des mots-clés simples et faciles à vérifier automatiquement, les contrôles sont effectués indépendamment par l’application Instagram sur le téléphone: bref, les messages reçus ils ne sont lus par personne. La nouveauté fait ses débuts aux États-Unis et dans un nombre indéterminé d’autres pays, mais devrait être déployée prochainement dans le monde entier.

