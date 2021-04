Cette fonctionnalité Google Earth montre comment votre ville a changé au cours des 40 dernières années

A partir d’aujourd’hui la plateforme de cartographie numérique Google Earth il n’est plus seulement utile pour explorer la Terre depuis le confort de son smartphone ou de son ordinateur, mais aussi pour l’observation quels changements la planète a dû affronter au cours des dernières décennies. La dernière mise à jour du portail est l’une des plus importantes réalisées par les développeurs ces dernières années et fait un mode appelé Laps de temps, qui permet de se fixer sur un point précis de la planète pour observer également les images aériennes en séquence comme ils ont été enregistrés dans le passé.

Près de 40 ans de changement

Les images 24 millions de nouvelles images satellites qui font désormais partie de la base de données Google Earth vont retour dans le temps jusqu’en 1984 et peut être exploré à la fois à partir du site Web du service et de l’application pour smartphone. L’une des utilisations les plus significatives de la fonctionnalité est d’observer comment la physionomie de la planète a changé en relation avec des phénomènes tels que urbanisation et réchauffement climatique. Les villes se développent au détriment des forêts, les côtes sont érodées par la montée des mers et les glaciers reculent, mais pas seulement: dans Timelapse, il est possible d’observer de nombreux autres phénomènes naturels et artificiels en action, des lacs qui changent de physionomie aux catastrophes naturelles, jusqu’aux rivières. dont le cours change lentement.

Fonctionnement des vues accélérées dans Google Earth

Pour explorer le potentiel de la nouvelle fonction, accédez simplement à la section appropriée de Google Earth. Après le chargement, vous êtes accueilli par une série de chronologies mis en évidence par les développeurs et qui incluent des aperçus sur la déforestation, l’étalement urbain, les endroits à forte consommation d’énergie, et bien plus encore; tous offrent une vue panoramique sur des endroits de la planète qui ont radicalement changé au fil des décennies, et tous les endroits peuvent être parcourus avec la souris ou l’écran tactile comme d’habitude sur Google Earth.

En plus des sections Histoires et Lieux en vedette, vous pouvez rechercher des endroits spécifiques autour de la planète en utilisant la barre de recherche. Une mise en garde: la fonctionnalité n’est pas particulièrement utile pour observer les changements qui se sont produits au niveau des villes ou des emplacements individuels. Les images disponibles depuis 1984 n’étaient pas assez sophistiquées pour offrir un niveau de détail similaire; en revanche, la visualisation de zones macro comme la métropole milanaise donne toujours ses effets.

