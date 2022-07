Cette fonctionnalité cachée dans Chrome réduit la consommation CPU du navigateur et vous aide à économiser la batterie

Utilisez-vous Chrome sur votre mobile ou votre PC ? Si vous activez cette option, vous pouvez profiter de meilleures performances et d’une consommation d’énergie réduite

Pendant des années, Google Chrome a eu la mauvaise réputation d’être un RAM et porc de ressources, capable d’alourdir les performances de tout appareil ne disposant pas d’un minimum de puissance. Heureusement, depuis quelque temps déjà, l’entreprise travaille sur se débarrasser de cette réputation grâce à des améliorations visant à rendre Chrome plus rapide.

Récemment, la société a introduit un option cachée dans le navigateur appelée « Quick Intensive Throttling » ou « Rapid Intensive Acceleration », qui selon le portail ordinateur qui bipepeut atteindre réduire l’utilisation du processeur par le navigateur de 10 %tout en augmentant la durée de vie de la batterie des appareils tels que les téléphones portables ou les ordinateurs portables.

Activez cette option Chrome pour améliorer les performances du navigateur et économiser la batterie

Avant de parler de cette nouvelle fonctionnalité, nous devons passer en revue une partie de l’histoire de Chrome et nous rendre à Novembre 2020, le mois au cours duquel Google a publié la version 87 du navigateur. Avec lui, la fonction « Intensive Wake Up Throttling » a été introduite, qui empêche essentiellement JavaScript peut « réveiller » un onglet plus d’une fois par minute, après avoir été en arrière-plan pendant plus de cinq minutes.

Cette fonctionnalité a aidé réduire jusqu’à cinq fois l’utilisation du processeur par Chrome par rapport aux versions précédentes, tout en réussissant à prolonger la durée de vie de la batterie jusqu’à 1,25 heure.

Désormais, Chrome veut aller plus loin avec la fonction « Quick Intensive Throttling », dérivée de la précédente. Avec cette fonction active, le fenêtre de cinq secondes disponible jusqu’à présent, réduite à seulement dix secondes. De cette façon, le les onglets d’arrière-plan passent à l’état « hibernation » d’une manière plus rapide.

La fonction a une particularité, c’est qu’elle ne fonctionne que lorsque l’onglet est entièrement chargé. De cette façon, l’équipe Chrome vise à réduire l’utilisation du processeur jusqu’à 10 %ce qui devrait contribuer à prolonger sensiblement la durée de vie de la batterie.

Pour pouvoir activer cette option, vous devez recourir au menu des fonctions expérimentales ou « drapeaux » de Chrome. Une fois là-bas, recherchez simplement l’option appelée « chrome://flags#quick-intensive-throttling-after-loading » et activez-la.

Finalement, il vous suffit de redémarrer le navigateur, et commencez à profiter des améliorations. Il convient de mentionner que la fonctionnalité n’est actuellement disponible que sur Versions Canary et Dev de Google Chrome pour Android et plates-formes de bureau.

