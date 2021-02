Cette fonction Instagram protège vos photos et histoires des pirates

L’une des menaces auxquelles les utilisateurs sont confrontés Instagram qui ont perdu l’accès à leur compte en raison de pirate et le perte de photos et de vidéos qu’ils ont publié sur la plateforme. Souvent, en fait, ceux qui prennent illégalement possession du compte de quelqu’un d’autre le font dans le but d’acquérir des abonnés, mais en véhiculant des messages et des contenus différents de ceux du propriétaire légitime, qui sont précisément éliminés. A partir d’aujourd’hui, sur le réseau social, il existe une mesure de sécurité supplémentaire qui permettra aux utilisateurs – une fois qu’ils auront retrouvé l’accès à leur profil – de le repeupler immédiatement avec les photos et vidéos qui avaient été supprimées: il s’appelle Récemment supprimé, et est une section du réseau social qui contient et conserve temporairement tous les messages récemment supprimés.

Fonctionnement de la section récemment supprimée d’Instagram

La nouvelle section – expliquée Instagram avec un article sur son blog – se comporte comme une sorte de panier: c’est-à-dire qu’il collecte tous les contenus supprimés de votre profil. Des photos aux histoires, en passant par les vidéos Reel et IGTV, tout le matériel qui est supprimé du profil n’est pas immédiatement supprimé des serveurs Instagram mais déplacé vers la section Récemment supprimé où rester 30 jours avant de disparaître. La nouveauté permet aux utilisateurs de changer d’avis sur la publication de contenu même après l’avoir supprimé, mais elle a une signification particulièrement importante pour ceux qui perdent l’accès à leur compte en raison d’intrusions externes.

Protection contre les pirates

La section récemment supprimée est protégée par des mesures de vérification d’identité. Chaque fois que vous essayez de restaurer du contenu dans la section, et surtout chaque fois que vous essayez de supprimer définitivement un contenu avant la durée de séjour de 30 jours, Instagram demandera à l’utilisateur confirmation que vous êtes vraiment le propriétaire compte: cela sera fait par des méthodes alternatives que le nom d’utilisateur et le mot de passe habituels – qui dans une attaque de pirate informatique sont censés avoir été volés.

De cette façon, même si les profils sont compromis par une attaque de pirate informatique, les dommages seront temporaires. Les utilisateurs concernés pourront remettre leurs pages à leur aspect d’origine une fois qu’ils ont retrouvé l’accès – avec l’aide des modérateurs et des outils internes de la plateforme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂