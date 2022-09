Cette fonction du Samsung Galaxy A a déjà été utilisée 2,5 milliards de fois depuis son lancement en 2021

Vous ne le savez peut-être pas, mais c’est l’une des caractéristiques les plus populaires de la famille Galaxy A de Samsung.

modèles familiaux Galaxie A de Samsung sont parmi les plus populaires de l’ensemble du catalogue de l’entreprise, principalement en raison de sa capacité à offrir quelques fonctionnalités dignes des mobiles haut de gamme, à un prix plus contenu. Dans certains cas, en plus, on peut trouver des fonctions qui ne sont pas présentes dans les téléphones portables les plus chers de la marque.

Une telle fonction est appelée « Mode amusant »un ajout présent dans l’application appareil photo de l’appareil, qui permet d’appliquer effets en temps réel, filtres et lentilles aux vidéos enregistrées avec le mobile.

Samsung a lancé cette fonctionnalité en 2021 et affirme maintenant fièrement que Il a déjà été utilisé plus de 2,5 milliards de fois à travers le monde.

Le mode Fun du Galaxy A bat des records

« Fun Mode » est un projet de développement conjoint entre Samsung et Snap, la société à l’origine du réseau social Snapchat. Il consiste en une série d’effets de réalité augmentée générés en temps réel et alimentés par Snap Camera Kit, qui sont appliqués aux vidéos capturées avec l’appareil photo Galaxy A.

S’appuyant sur l’étape franchie par cette fonctionnalité, Samsung a annoncé que les modèles des familles Samsung Galaxy F et Samsung Galaxy M recevra également un support pour « Fun Mode » bientôt.

Petit à petit, Samsung et Snap développent nouveaux effetset depuis 2021, une bonne poignée de filtres différents ont été publiés, certains d’entre eux spécifiques à certaines régions de la planète, comme l’Allemagne, le Brésil ou le Mexique.

Comment utiliser le mode Fun sur un Samsung Galaxy A

Tout propriétaire d’un Samsung Galaxy A récent peut facilement utiliser le mode Fun sur son appareil.

Vous avez juste à ouvrir l’application appareil photo, et dans le carrousel des modes, trouvez le mode « Fun » ou « Fun ». À partir de là, vous pouvez appliquer les différents filtres et effets disponibles. Dans la vidéo ci-dessous ces lignes, vous pouvez voir le processus plus en détail.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂