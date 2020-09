Cette fonction anti-arnaque Android révèle qui appelle et pourquoi il appelle

Avec l’avènement des smartphones, le escroqueries téléphoniques ils sont devenus une menace quasi quotidienne, à tel point que répondre à un nombre inconnu peut désormais générer de l’anxiété chez n’importe qui. La fonction suivante duApplication téléphonique de Google et téléchargeable sur les téléphones Android compatibles vise à lutter contre ce phénomène en proposant un service de certification des appels à toutes les entreprises qui décident de participer à l’initiative. Grâce à ce système, lorsqu’un appel téléphonique arrive, l’application affichera non seulement le nom complet de l’entreprise qui appelle, mais également la raison pour laquelle il essaie d’entrer en contact avec le numéro.

À quoi ressemblent les appels vérifiés

La nouvelle a été donnée par Google en annonçant que la phase de test sur le fonctionnement de l’application est terminée et que le système est prêt à atterrir non seulement sur les smartphones Pixel de Google, mais aussi sur l’application Téléphone qui sera téléchargeable depuis le Play Store sur différents modèles de smartphones de divers fabricants. Les utilisateurs pourront vérifier que l’appel qu’ils reçoivent est légitime grâce à un badge de vérification – une coche blanche sur un bouclier bleu – qui apparaît à côté du Nom de la compagnie s’affiche à l’écran avec le numéro de téléphone. Juste en dessous du raison de l’appel, tandis qu’au premier plan, l’appelant peut décider d’en envoyer un image ou un logo pour être plus facilement reconnu.

Comment fonctionne le système anti-arnaque

Gérer toutes ces informations, ainsi que prendre en charge le processus de vérification, est l’application Mountain View Home Phone, ma les données sont fournies par les entreprises elles-mêmes qui souhaitent participer au programme de vérification des appels. Les entreprises et les fournisseurs de services concernés envoient initialement leur numéro de téléphone et le nom de leur entreprise à Google, après quoi le domicile de Mountain View les authentifie comme appelants vérifiés. Une fois que l’entreprise est enregistrée dans la base de données de Google, elle doit simplement avertir le système à chaque fois qui est sur le point de commencer un appel téléphonique, en annonçant le numéro qu’il est sur le point d’appeler et la raison de l’appel. Lorsque l’application Google sur le smartphone d’un utilisateur reçoit un appel téléphonique, elle interroge les serveurs sur le numéro de l’appelant: s’il trouve une correspondance, affiche les informations associées.

Le système vous permet de savoir avec certitude que celui qui appelle est celui qu’il prétend être, mais il fonctionne d’une manière qui n’est qu’en apparence similaire à ce qui est déjà en place par d’autres services d’identification de l’appelant. La base de données est en fait compilée à partir des informations des entreprises elles-mêmes, ce qui, en fournissant la raison de l’appel, donne à ceux qui répondent la possibilité de décider si faites-le immédiatement ou reportez la conversation. Pour le moment, malheureusement, les appels vérifiés ne seront pas disponibles en Italie: Google diffusera dans un premier temps les actualités aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Espagne et au Mexique, mais vise à apportez-le également dans d’autres pays.