Cette fois, les champignons ont sauvé le monde

C’est une histoire ancienne et primitive. D’une Terre qui avait déjà subi de nombreuses apocalypses et qui se dirigeait, lentement mais sûrement, vers un autre effondrement glaciaire. Une terre d’air dense, où le dioxyde de carbone manquait et l’oxygène atteignait des niveaux si élevés qu’il est difficile d’imaginer.

Là où des mille-pattes de huit pieds traînaient négligemment leur corps et où des libellules de trois pieds montaient dans le ciel d’une demi-planète. Mais surtout une terre où régnait le bois. Un règne tyrannique qui poussait le monde vers la quatrième ère glaciaire. Comme expliqué Andrew Tomes, c’est ainsi que les champignons ont sauvé le monde.

Au fond de la jungle primitive

Ça va paraître bizarre mais là où la paléobiologie est mise, décollez Game of Thrones, Star Trek ou Star Wars. L’histoire de la vie est une histoire d’ingéniosité, de trahison et de persévérance avec des rebondissements dramatiques que s’ils faisaient partie d’un scénario, nous les rejetterions comme non crédibles. Il y a environ 430 millions d’années, les plantes ont commencé à développer des vaisseaux s’élevant au-dessus des structures de cellulose.

C’était une innovation qui fait l’histoire. Aujourd’hui, c’est le polymère organique le plus abondant de la planète. Facile à fabriquer, bon marché et très stableLa cellulose a permis de construire des structures suffisamment rigides, mais suffisamment flexibles pour élever des plantes de taille énorme. Il n’était pas rare de trouver des plantes de plus de 30 mètres de haut.

Le gros problème était que la cellulose est une biomolécule composée de β-glucoses. Quand il a commencé à synthétiser, c’était relativement sûr, mais il n’y a pas de structure de glucose pour résister à plusieurs assauts de pression évolutive. Bien que les lignées animales n’aient jamais développé d’enzymes pour décomposer la cellulose, de nombreuses bactéries, protozoaires et champignons l’ont fait.

Les ruminants, par exemple, fondent leur alimentation sur le fait que le microbiote du rumen (l’un de ses quatre sacs digestifs) fermente et dégrade la matière végétale, ainsi, ils peuvent se nourrir. A l’époque dont nous parlons il n’y avait pas de ruminants, bien sûr, mais les premières grandes plantes arborescentes ils ont vu comment leur situation était compromise en raison de l’émergence de microbes tirés par la cellulose.

Quand tu ne peux pas faire du bois de chauffage avec l’arbre tombé

Et c’était juste là, à l’aube de la période carbonifère, quand les plantes ont sorti la lignine de leur manche. Les structures à base de ce polymère étaient plus dures, plus rigides et plus complexes que celles qui n’utilisaient que de la cellulose. Mais surtout, ils étaient à base de phénol.

Ou ce qui est pareil, la « seule façon » d’extraire sa puissance énergétique est de l’incendier et les êtres vivants du Carbonifère n’avaient pas de briquet à portée de main. Il n’y avait personne pour digérer cela et, pour cette raison même, le bois est devenu imprenable.

Les plantes ligneuses connurent un énorme succès et, sans «prédateurs», elles conquièrent chaque centimètre carré de terre fertile. Le carbone n’a jamais été corrigé comme à l’époque et cela est devenu un problème. Comme ce bois n’était pas biodégradable, la «pollution du bois» (un concept Tomes que j’adore) a commencé à réduire les niveaux de CO2 dans l’atmosphère à des limites jamais vues auparavant. Avec cela, vint la baisse des températures.

La boucle de rétroaction avait commencé: les pénuries de dioxyde de carbone entraînaient les températures et les basses températures étranglaient la biodiversité, ralentissant l’émergence du mangeur de bois promis. Un jeu parfait. Ou presque.

Un héros appelé Agaricomycètes

Parce qu’après 40 millions d’années de règne, un petit champignon appelé Agaricomycètes appris qu’au lieu de digérer la lignine, il était préférable d’utiliser certaines enzymes pour « bombarder le bois d’oxygène » jusqu’à ce que la cellulose soit libérée.

Comme le dit Tomes, c’était la seule fois au cours des 300 derniers millions d’années qu’un être vivant a appris à décomposer le bois. Tous les champignons qui peuvent le faire aujourd’hui sont dérivés des Agaricomycètes. Sans lui, le règne du bois n’aurait peut-être jamais pris fin et, qui sait, aujourd’hui le monde serait plein de mille-pattes géants sur le point de fêter Noël. Tout ne serait pas une mauvaise nouvelle, bien sûr: avec 100 pieds, il serait plus facile de taper.

Via | Nourrissez le monstre de données