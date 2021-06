Cette fierté, Spotify encourage les créateurs LGBTQIA + à RÉCLAMER VOTRE ESPACE – Spotify

Tout au long de leur vie, les créateurs, les personnalités culturelles et les militants LGBTQIA + ont exigé sans crainte d’être vus, entendus et reconnus comme ils sont authentiquement. Ils ont créé un espace pour eux-mêmes et leurs communautés pour prospérer, créant finalement un monde plus riche et plus dynamique. Cette année, la campagne Fierté de Spotify est une célébration de cet engagement et de cette résilience, et une reconnaissance de la façon dont l’audio et l’art ont toujours été des voies d’expression LGBTQIA +.

Cette fierté, Spotify encourage la communauté queer à faire du bruit, à faire connaître sa présence et à établir ses propres règles avec un seul cri de ralliement: RÉCLAMER VOTRE ESPACE. Avec une série d’activations, cette campagne mondiale vise à créer un espace permanent, à la fois physique et numérique, pour la communauté LGTBQIA +.

Pendant trop longtemps, il y a eu des lacunes flagrantes dans l’historiographie traditionnelle de la musique, des lacunes qui ont souvent servi à minimiser ou à effacer complètement les contributions indispensables des créateurs LGBTQIA + au développement de genres musicaux entiers et de la culture audio moderne dans son ensemble. Et donc, pour la fierté de cette année, nous nous sommes concentrés sur l’exploitation de toute la puissance de notre plate-forme pour mettre en évidence des artistes et podcasteurs queer emblématiques ainsi que plus émergents, affirmant la place légitime de cette communauté au sein du canon et de la culture.

Aujourd’hui, nous lançons un mois complet de programmation sur et hors plateforme. Assurez-vous de vérifier: