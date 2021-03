Cette femme britannique a le visage le plus beau du monde sur le plan scientifique

La plupart d’entre nous ont notre propre définition de la beauté et de ce qui rend quelqu’un particulièrement attrayant, mais en matière de science, tout dépend des mesures – ou plus précisément du bon rapport.

Lorsque la société britannique Lorraine Cosmetics a parrainé un concours pour trouver le «visage parfait de la Grande-Bretagne», Florence Colgate, alors étudiante de 18 ans à Dover Grammar – avec sa peau radieuse, ses cheveux naturellement blonds et ses yeux bleus étincelants – a été annoncée comme la gagnante triomphante, choisie parmi parmi plus de 8 000 participants.

Selon le Daily Mail, « les candidats ont été jugés sans maquillage et se sont vu interdire l’entrée s’ils avaient subi une chirurgie plastique ou une amélioration chimique ».

Cependant, les cheveux et la couleur des yeux enviables de Colgate ne sont pas les raisons pour lesquelles elle a remporté le concours.

C’est plutôt la façon dont les mesures de ses traits du visage s’alignent en ce qui concerne à la fois la symétrie et ce que l’on appelle «le nombre d’or».

La plupart des médias ont noté que Colagte était considérée comme la plus belle femme de Grande-Bretagne en raison de la découverte que l’espace entre ses pupilles correspond à la moitié de la largeur de son visage d’une oreille à l’autre. Colgate paie presque la note dans ce domaine en obtenant un ratio de 44%.

La science indique également que les visages des femmes les plus attirantes présentent une distance relative entre leurs yeux et leur bouche qui représente un peu plus d’un tiers de la mesure entre la racine des cheveux et le menton.

Ici, le ratio de Colgate est de 32,8%.

Cela ne fait pas non plus de mal que son visage soit presque parfaitement symétrique non plus!

Carmen Lefèvre, du laboratoire de perception de l’Université de St Andrews à l’école de psychologie, a déclaré au Daily Mail que la beauté est fortement liée à la symétrie, notant: « Florence a tous les signes classiques de la beauté … Elle a de grands yeux, des pommettes hautes. , des lèvres charnues et un teint clair.

« La symétrie semble être un facteur très important d’attractivité. Bien que nous ne le réalisions pas dans les interactions quotidiennes, dans les visages de la plupart des gens, la moitié droite et la moitié gauche sont en fait très différentes. »

Enfin, d’autres qui ont examiné en profondeur les photos de Colgate ont constaté que «ses proportions faciales sont une illustration presque parfaite du nombre d’or, 1,618, également connu sous le nom de phi».

Le nombre d’or, également connu sous le nom de section d’or ou proportion d’or, «est obtenu lorsque deux longueurs de segment ont la même proportion que la proportion de leur somme par rapport à la plus grande des deux longueurs».

Alors, qu’est-ce que Colgate a obtenu pour avoir de si bons gènes?

Un concert de mannequin, bien sûr!

La jeune beauté a été envoyée dans une agence de mannequins de Londres pour se faire prendre en photo pour des panneaux d’affichage et des affiches pour les magasins Superdrug, qui devraient apparaître à travers le pays.

Ça a l’air terrible! (Je plaisante, nous sommes vraiment jaloux.)

