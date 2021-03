Cette étrange planète extraterrestre riche en lave se crée une nouvelle atmosphère

Les scientifiques pensent avoir repéré un monde extraterrestre qui a perdu son atmosphère – puis s’en est évoqué un nouveau.

C’est selon une nouvelle analyse de Le télescope spatial Hubble observations recueillies en 2017 sur une planète baptisée GJ 1132 b. Le monde tourne étroitement autour d’une étoile naine rouge située à environ 41 années-lumière de la Terre, effectuant un cercle tous les 1,5 jour terrestre et absorbant beaucoup de rayonnement stellaire. Et maintenant, les scientifiques pensent voir des signes d’une atmosphère secondaire, née de la exoplanète lui-même longtemps après la formation de la planète.

« C’est super excitant parce que nous pensons que l’atmosphère que nous voyons maintenant a été régénérée, donc cela pourrait être une atmosphère secondaire », a déclaré Raissa Estrela, co-auteur de l’étude, scientifique sur les exoplanètes au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie, dit dans un communiqué .

Représentation d’un artiste de l’exoplanète GJ 1132 b, qui tourne autour d’une étoile naine rouge à environ 41 années-lumière de la Terre et peut contenir de la lave suintant continuellement des fissures de sa croûte. (Crédit d’image: NASA, ESA et R. Hurt (IPAC / Caltech))

« Nous avons d’abord pensé que ces planètes hautement irradiées pouvaient être assez ennuyeuses parce que nous pensions qu’elles avaient perdu leur atmosphère », a déclaré Estrela. « Mais nous avons examiné les observations existantes de cette planète avec Hubble et nous avons dit: ‘Oh non, il y a une atmosphère là-bas.' »

Une atmosphère est une chose délicate à laquelle s’accrocher. La Terre est attachée à la planète, principalement par notre champ magnétique, mais les autres mondes ne sont pas aussi chanceux. Mars avait autrefois une atmosphère épaisse, par exemple, mais la plupart a été dépouillé après que la planète ait perdu son champ magnétique mondial il y a environ 4 milliards d’années.

Quelque chose de similaire peut se produire avec les exoplanètes. Les scientifiques pensent que le résultat est parfois dramatique, transformant rapidement des planètes gazeuses plus petit que Neptune dans des mondes nus.

Cette perte atmosphérique peut produire une planète à peu près de la même taille que la Terre, mais avec une histoire très différente de celle de notre monde d’origine. « Combien de planètes terrestres ne commencent pas comme terrestres? » Mark Swain, auteur principal de la nouvelle recherche et chercheur sur les exoplanètes au JPL, a déclaré dans le même communiqué.

Les chercheurs pensent que le GJ 1132 b a fait un pas de plus. Après que la planète ait perdu son atmosphère basique riche en hydrogène et en hélium, elle est devenue un monde nu. Mais les observations de Hubble suggèrent qu’aujourd’hui, le GJ 1132 b est enveloppé dans un mélange d’hydrogène, de cyanure d’hydrogène, de méthane et de brume riche en aérosols qui peut ressembler au smog de la Terre.

Pour comprendre ce qui se passe dans le système, les scientifiques lorgnent sur la relation étroite du GJ 1132 b avec son étoile, qui tire suffisamment le monde pour garder le même côté de la planète qui lui fait face à tout moment, imitant la façon dont la lune tourne autour de la Terre.

Une infographie compare la surface de GJ 1132 b à celle de la Terre et de la plus grande lune de Saturne, Titan. Le GJ 1132 b et le Titan offrent tous deux d’étranges parallèles et des différences étranges avec la Terre. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / Lizbeth B. De La Torre)

Mais à cause des particularités de l’orbite de la planète, les chercheurs soupçonnent que dans ce cas, l’étoile tire assez fortement sur GJ 1132 b pour chauffer dramatiquement la planète. Le résultat pourrait être un monde volcaniquement actif, ont conclu les chercheurs.

L’atmosphère étrange pourrait donc naître de gaz qui s’échappent de la roche fondue de la planète. En particulier, les scientifiques peignent le portrait d’un monde en fusion recouvert d’une fine croûte qui peut être fissurée comme une coquille d’œuf. De telles fissures, créées par le remorqueur de l’étoile sur la planète, permettraient au gaz de s’infiltrer, créant une seconde atmosphère .

Les scientifiques espèrent que le puissant télescope spatial James Webb de la NASA, dont le lancement est actuellement prévu pour l’automne, pourra voir la surface du GJ 1132 b en lumière infrarouge, qui est liée à la température.

« S’il y a des flaques de magma ou du volcanisme en cours, ces zones seront plus chaudes », a déclaré Swain. « Cela générera plus d’émissions, et donc ils se pencheront potentiellement sur l’activité géologique réelle – ce qui est passionnant! »

La recherche est décrite dans une étude qui a été acceptée par The Astronomical Journal; une version prépublication est disponible sur arXiv.org.

