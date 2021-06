Cette étoile au centre de la Voie lactée « s’allume et s’éteint » tous les 200 jours.

VVV-WIT-08 est une étoile gigantesque au centre de la Voie lactée qui, tous les 200 jours, la luminosité qui nous en parvient est presque complètement réduite. Comme ça s’éteint et s’allume tous les 200 jours, un scintillement constant que les astronomes n’ont que des hypothèses mais aucune affirmation solide que cela pourrait se produire.





L’étoile est à 25 000 années-lumière de nous en ce moment. Découvert en 2012, il a commencé à attirer l’attention des astronomes pour une particularité qui lui est propre : il clignait des yeux. Plus ou moins. Et c’est que l’étoile diminue et augmente sa luminosité dans une période qui dure plusieurs mois. De brillant à 100%, il est réduit à moins de 3% puis retrouve son éclat.

En réalité, ce n’est pas que l’étoile perd de son éclat, mais plutôt que quelque chose se passe entre elle et nous provoquer une sorte d’éclipse. Quelque chose de particulièrement grand doit être, car l’étoile est environ 100 fois plus grosse que le Soleil. Ce que c’est exactement est le grand dilemme pour les chercheurs.

L’objet du mystère

De nouvelles recherches publiées dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society tentent récemment de faire la lumière sur la question. Et la vérité est qu’il n’est pas rare que les étoiles perdent une partie de leur luminosité, généralement en raison d’étoiles à éclipses proches ou du pouls naturel de certaines d’entre elles. Il inhabituel voici la longue période de temps.

D’autres cas se sont produits, avec des étoiles qui s’atténuent partiellement toutes les quelques décennies. Les astronomes attribuent cela aux énormes disques de poussière comme la cause la plus probable. Cependant, il peut aussi s’agir de deux étoiles binaires en orbite et en éclipse.

Compte tenu de l’éloignement de VVV-WIT-08 et des difficultés à l’analyser de si loin, seules des approximations et des hypothèses peuvent être faites pour le moment. Les modèles mathématiques suggèrent un objet elliptique à des millions de kilomètres de profondeur pour être suffisamment opaque pour bloquer la lumière provenant de l’étoile.

L’autre grande difficulté à laquelle les chercheurs sont confrontés est de ne pas connaître l’orbite de l’objet qui le recouvre. Par conséquent, ils ne peuvent pas calculer leur taille totale et les estimations ont une marge d’erreur de centaines de millions de kilomètres, presque rien.

