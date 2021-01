Cette équipe est sûre de vous poser des problèmes dans Dragon Ball FighterZ

S’il y a un personnage dans Dragon Ball FighterZ qui pose des problèmes, c’est bien Ginyu. Mais à côté de l’aide de Maître Roshi, il y a un autre NIVEAU.

À partir de maintenant, nous appellerons cette équipe de Dragon Ball FighterZ « The Trouble ». Et ce n’était pas encore disponible Super Baby 2 dans FighterZ. Mais le truc Ginyu dans le jeu est brutal. On parle d’Ultra Instinct, de Gotenks et même de Kid Buu, mais la quantité de «choses» que Ginyu peut vous lancer à l’écran et qui ne peuvent pas réagir est énorme.

À titre d’exemple, vous avez le gameplay suivant tiré de l’un de nos flux en direct Twitch. Ceux qui passent par notre chaîne sauront que je donne beaucoup aux jeux vidéo de combat, Dragon Ball FighterZ étant l’un des plus joués (l’autre est Tekken 7). Souvent, celui qui est mon professeur Rimperk passe, celui qui abaisse mon ego quand je viens de gagner beaucoup de matchs en informel.

Tout est venu parler du nerf (un nerf consiste à abaisser les statistiques de quelque chose) qui prendra l’aide de Maître Roshi dans Dragon Ball FighterZ. Les Japonais l’ont beaucoup maltraitée en tournois et ceux d’Arc System Works ont décidé d’abaisser un peu les fumées au vieux maître de Goku. Mais à l’Ultra Instinct ou touchez-le.

Les problèmes que cette équipe pose dans Dragon Ball FighterZ sont nombreux. D’une part, nous avons Ginyu, de l’autre, nous avons Maître Roshi avec son aide et Android 16 également. L’ananas de l’aide d’Android 16 prend beaucoup de temps et nous sommes les plus susceptibles d’être pris. Mais maintenant, avec Super Baby 2, cela peut devenir compliqué.

Dragon Ball Fighterz

Dragon Ball FighterZ est un jeu vidéo de combat Bandai Namco développé par Arc System Works. Il est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Il a trois passes de saison qui ajoutent huit, six et cinq personnages.

Dans la première passe, nous pouvons jouer avec Broly Z, Bardock, Son Goku Base, Vegeta Base, Zamasu, Vegeto Super Sauyan Blue, Android 17 et Cooler. Dans FighterZ Pass 2, nous avons Jiren, Videl, Son Goku GT, Broly Super et Gogeta Super Saiyan Blue. Enfin, les derniers personnages à sortir sont Kefla, Goku UltraInstinto, Master Roshi et Super Baby 2.