Cette entreprise vous paiera 1 000 € pour manger du fromage avant de vous coucher tous les soirs

Ne détestez-vous pas quand vous vous réveillez d’un rêve particulièrement Gouda, et puis plus tard, vous le camembert ?

Il y a une scène dans « A Christmas Carol » de Charles Dickens (le Muppet, bien sûr) où Scrooge rejette le fantôme de son ancien partenaire Marley comme un artefact du dîner. «Vous pouvez être un morceau de bœuf non digéré, une tache de moutarde, une miette de fromage, un fragment de pomme de terre pas assez cuit. Il y a plus de sauce que de tombe autour de vous, quoi que vous soyez ! il se moque.

C’est donc une vieille idée qu’un repas copieux peut affecter nos rêves, et c’est souvent le fromage qui est pointé du doigt lorsqu’il est mauvais. Les experts en sieste de Sleep Junkie, la maison en ligne de revues de matelas et de recherche sur le sommeil, veulent aller au fond de cette légende rêveuse et crémeuse. L’entreprise paie quelques participants chanceux pour enregistrer leurs rêves après avoir mangé des fromages différents tous les soirs pendant trois mois. La compensation des mangeurs de fromage, autre que tout ce fromage gratuit ? 1 000 €. C’est beaucoup de cheddar!

Dorothy Chambers, experte interne du sommeil chez Sleep Junkie, explique à 45secondes.fr.com que les chercheurs ont plusieurs questions en tête. « Les testeurs ont-ils l’impression de dormir mieux ou moins bien après avoir mangé du fromage juste avant de se coucher ? Sont-ils plus énergiques au réveil ? Font-ils plus de cauchemars ? Y a-t-il des aspects nutritionnels à considérer si nous apprenons que certains fromages déclenchent des réponses similaires chez les participants ? »

« Comment puis-je postuler? » vous pensez peut-être – et vous ne seriez pas le seul. Une semaine seulement après la mise en ligne de la candidature, l’entreprise a reçu plus de 15 000 demandes de participation.

Il existe de nombreuses recherches sur les effets de nos repas de fin de soirée sur nos chances d’avoir un sommeil réparateur. Des choses comme le tryptophane, les vitamines B, l’histamine, la tyrosine et le lactose sont toutes impliquées dans les changements de la qualité du sommeil, pour le meilleur ou pour le pire – certaines d’entre elles pourraient rendre le sommeil plus profond, et certaines pourraient augmenter les chances de se réveiller d’un rêve afin de se souvenir il.

Même si le fromage est l’un des seuls aliments pouvant contenir tous ces composés, les études à ce sujet en particulier sont assez minces. L’une de 2005 a révélé que plus de 75 % des personnes qui mangeaient un type de fromage bleu avant de se coucher rapportaient des rêves plus vifs, mais peut-être que les chercheurs (*vérifie les notes*) du British Cheese Board n’étaient pas l’équipe d’enquête la plus rigoureusement impartiale. Pourtant, quelques-uns des rêves de cette étude étaient étrangement dingues, selon l’interview de NPR avec le secrétaire de l’organisation : une bataille s’est déroulée avec des chatons au lieu d’armes à feu, et un crocodile végétarien a déploré de ne plus pouvoir manger de petits enfants.

Cela nous semble plus agréablement hilarant que cauchemardesque. Même si nous aimons le rêve de fièvre alimenté par la fontine de Scrooge, c’est peut-être le roi Lear de Shakespeare qui avait raison, marmonnant à sa ménagerie du pays des rêves :

« Paix, paix ; ce morceau de fromage grillé ne fera pas l’affaire.