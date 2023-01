Cette émission des années 90 fait ses débuts au n ° 5 sur la liste des 10 meilleurs de Netflix

Ginny & Georgia est toujours en tête des séries en anglais les plus regardées, tandis que That ’90s Show atteint la cinquième place.

La nouvelle série comique Ce spectacle des années 90 atterrira au n ° 5 sur la liste des 10 meilleurs de Netflix lors de ses débuts. Une suite de Ce spectacle des années 70, la sitcom ramène les stars originales Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp aux côtés d’un groupe de personnages plus jeunes pour porter le flambeau dans une autre décennie. L’émission originale avait été un tel succès qui reste populaire auprès des fans à ce jour, et selon Netflix, cela s’est traduit par 41,08 millions d’heures diffusées par l’émission pour les abonnés.





Cela met Ce spectacle des années 90 au n ° 5 sur la liste des émissions en anglais les plus regardées sur le streamer. Au sommet reste Ginny & Géorgie pour la troisième semaine consécutive, avec le Netflix Original totalisant 87,4 millions d’heures de streaming pour sa deuxième saison ; la saison 1 de l’émission se situe au n ° 4 avec 43,2 millions d’heures supplémentaires. Vikings : Valhalla la saison 2 est au n ° 2 avec 55,53 millions d’heures et Mercredi est au n ° 3 avec 45,74 millions d’heures de streaming.

Si nous descendons le reste de la liste dans le top 10, nous examinons Vikings : Walhalla saison 1 au n ° 6 avec 25,37 millions d’heures; Kaléidoscope au n ° 7 avec 22,99 millions d’heures; Émilie à Paris saison 3 au n ° 8 avec 15,55 millions d’heures; Nouvel Amsterdam saison 1 au n ° 9 14,64 millions d’heures; et la onzième et dernière saison de Les morts qui marchent au n ° 10 avec 11,8 millions d’heures.

Pendant ce temps, le film familial feel-good Chien disparu en tête de la liste des films anglais. C’est suivi de L’oeil bleu pâle, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, L’auto-stoppeur brandissant la hache, Chanteret Matilda la comédie musicale de Roald Dahl.





Ce spectacle des années 90 sera-t-il renouvelé?

Reste à savoir si Ce spectacle des années 90 sera renouvelé, ou si notre retour à Point Place sera limité à une saison. Cela se résumera évidemment au succès de l’émission. Bien que faire ses débuts au n ° 1 aurait été idéal, atterrir au n ° 5 est respectable, ce qui suggère qu’il y a beaucoup de gens qui regardent – même s’il n’y en a pas autant qu’il y en a pour Ginny & Géorgie. De même, les critiques sont positives mais pas parfaites, obtenant un taux d’approbation de 74% chez Rotten Tomatoes. Que ce soit suffisant pour convaincre Netflix de lancer les dés avec une autre saison est quelque chose que nous découvrirons assez tôt, mais qui est actuellement inconnu.

Ce spectacle des années 90 met en vedette Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp aux côtés de Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Reyn Doi, Sam Morelos et Maxwell Acee Donovan, La série présente également des apparitions invitées de plusieurs membres originaux de Ce spectacle des années 70.

Vous pouvez diffuser Ce spectacle des années 90 sur Netflix.