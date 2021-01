Cette créature de 480 millions d’années est l’ancêtre de toutes les étoiles de mer

Un étrange petit fossile pourrait représenter l’ancêtre de tous les animaux ressemblant à des étoiles de mer sur la planète, selon une nouvelle étude.

Le fossile vieux de 480 millions d’années a été déterré dans le désert marocain il y a plus de 17 ans, mais son identité et son histoire évolutive sont restées des mystères jusqu’à présent. Les scientifiques ont maintenant officiellement décrit le spécimen dans une nouvelle recherche publiée mercredi 20 janvier dans la revue Lettres de biologie .

La nouvelle espèce, Cantabrigiaster fezouataensis, a la forme d’une étoile mais n’a pas d’autres caractéristiques distinctives observées chez l’un ou l’autre des deux animaux ressemblant à des étoiles de mer vivant aujourd’hui: les étoiles de mer et les étoiles cassantes (faisant partie d’un sous-embranchement appelé Asterozoa). Parce que l’espèce ne disposait pas de ces caractéristiques – les longs bras minces de l’étoile fragile et les grosses plaques d’armure autour d’une étoile de mer – les chercheurs ont conclu qu’elle était donc l’ancêtre des deux.

«Nous avons découvert exactement comment le premier animal ressemblant à une étoile de mer est apparu, puis comment il a évolué pour devenir les deux que nous avons aujourd’hui, qui sont presque partout dans la mer», a déclaré l’auteur principal de l’étude, Aaron Hunter, paléontologue en sciences de la Terre. département de l’Université de Cambridge. « C’est ce qui le rend spécial. »

En relation: Photos: Un trésor de fossiles marins découverts au Maroc

C. fezouataensis vécu sur l’ancien supercontinent de Gondwana , une vaste masse continentale contenant des parties des continents du sud d’aujourd’hui. « Vous avez affaire à ce qui était peut-être plus proche de ce que nous pensons être Antarctique aujourd’hui », a déclaré Hunter à 45Secondes.fr.

L’ancêtre a vécu au début de la période de l’Ordovicien (il y a environ 485,4 millions à 460 millions d’années) sur ce qui aurait été un ancien récif d’eau froide, entouré d’espèces principalement étrangères telles que des filtres filtrants géants appelés anomalocaridides. Le look plus moderne de l’ancêtre des étoiles de mer se serait démarqué en comparaison.

Les chercheurs ne savent pas quoi C. fezouataensis a mangé. La preuve d’une mâchoire suggère que ce n’était probablement pas un filtre d’alimentation comme les anomalocaridides de la même période et certaines des étoiles fragiles d’aujourd’hui. En analysant de près le fossile, l’équipe a identifié des caractéristiques qui donnent des indices sur son ascendance.

« Nous nous asseyons dans une pièce et nous examinons chaque caractéristique de l’animal », a déclaré Hunter. Ensuite, ils ont comparé ces caractéristiques à celles des animaux vivants et à celles déjà identifiées dans les archives fossiles. L’équipe a ensuite utilisé à la fois la biologie et un algorithme mathématique pour placer ces ancêtres d’étoiles de mer sur un arbre généalogique.

Une photographie de l’un des fossiles utilisés pour décrire l’ancêtre des étoiles de mer. (Crédit d’image: Aaron W. Hunter)

Les étoiles de mer et les étoiles cassantes sont deux des cinq groupes vivants qui forment ensemble un plus grand groupe, ou groupe couronne, appelé échinodermes. Les trois autres sont les oursins, les concombres de mer et les Crinoidea (nénuphars et étoiles à plumes). C. fezouataensis a une structure de bras similaire à celle des lis de mer modernes, ce qui signifie que les lis de mer peuvent retracer leur lignée jusqu’à cette ancienne espèce ancêtre.

La nouvelle analyse a montré que C. fezouataensis est apparu pour la première fois pendant une période importante connue sous le nom de grand événement de biodiversification de l’Ordovicien. « C’est à ce moment-là que la vie a vraiment commencé en termes de diversité, et cette étoile de mer est l’un des premiers animaux que nous reconnaissons aujourd’hui dans la mer », a déclaré Hunter.

En utilisant C. fezouataensis comme point de départ, il est désormais possible de relier des animaux ressemblant à des étoiles de mer d’il y a environ 480 millions d’années à des fossiles plus récents, puis à des animaux d’aujourd’hui.

« C’est une étude passionnante », a déclaré Bertrand Lefebvre, paléontologue au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et à l’Université de Lyon, dans un courriel. Lefebvre a aidé à collecter du matériel sur le site au Maroc, connu pour ses fossiles exceptionnellement bien conservés, et il a également révisé l’article de la revue. Il n’était cependant pas l’auteur de l’article.

« Cette nouvelle étoile de mer précoce du Maroc fournit des aperçus intéressants sur l’évolution précoce des astéroïdes et l’origine du groupe de la couronne des échinodermes », le groupe plus large qui comprend les étoiles de mer et les étoiles cassantes, ainsi que les oursins, les nénuphars et les concombres de mer, a déclaré Lefebvre.

Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires, en particulier sur les animaux de la période cambrienne tardive (il y a 497 millions à 485,4 millions d’années), pour combler le fossé entre les premiers échinodermes et les cinq groupes que nous voyons aujourd’hui, a déclaré Lefebvre.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.