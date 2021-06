Cette chemise intelligente dispose d’une connexion 5G et détecte nos signes vitaux grâce à des capteurs dans le tissu lui-même

Le (atypique) Mobile World Congress 2021 a déjà commencé et les entreprises n’ont pas tardé à présenter leurs innovations. L’un d’eux a été ZTE qui, entre autres, a montré YouCare. Et qu’est-ce que YouCare ? Eh bien rien de plus et rien de moins qu’un T-shirt capable de surveiller nos constantes vital grâce à des capteurs situés dans le tissu lui-même et qui, bien sûr, ont une connectivité 5G.

La chemise est fabriquée en Italie et a en fait été développé par le groupe AccYouRate. ZTE est le partenaire technologique. D’autres sociétés ont également participé comme Let’s Web-earable Solutions (créateur du capteur SmartTshirt), BSP-Medical (société israélienne en charge des algorithmes prédictifs des troubles cardiovasculaires). A défaut de savoir si la chemise sortira bientôt et à quel prix, voyons ce qu’elle propose et comment elle fonctionne.

Ma chemise détecte le pouls

Comment fonctionne la chemise ? Le portable a une technologie textile brevetée et certifiée qui se compose de quelques capteurs polymères imperceptibles intégrés dans le tissu lui-même. Ces tissus sont capables, selon ZTE, de détecter les signes vitaux, de réaliser un électrocardiogramme, d’analyser la respiration, les composantes de la sueur, l’effort musculaire et la température corporelle.

La chemise analyse non seulement ces données, mais permet également les transmettre aux centres de santé ou de contrôle, ainsi qu’aux utilisateurs de consulter les données de leur mobile ou smartwatch grâce au réseau 5G. De la même manière, les données sont envoyées à une unité distante qui analyse les valeurs avec le logiciel médical. Si des anomalies sont détectées, un signal d’avertissement est émis et des tests de diagnostic sont effectués. Si les anomalies sont graves, des opérateurs de secours interviennent.

La chemise est entièrement textile, lavable et « facile à utiliser », assurent-ils auprès de l’entreprise, qui affirme également que « la technologie textile, brevetée et certifiée, développe de nouveaux services pour la protection de la santé dans les domaines de la télémédecine, du travail, du sport et du bien-être général de l’individu ».

Il est certifié comme dispositif médical Et selon Francesco Rocca, président de la Croix-Rouge italienne, « c’est une invention qui va changer la vie et la qualité des soins médicaux à domicile et à distance pour de nombreux citoyens qui connaissent des problèmes de santé et des personnes vulnérables souffrant de maladies chroniques ».

YouCare commencera à être testé à l’automne prochain au centre de recherche et d’innovation 5G de ZTE à L’Aquila, mais Il n’a pas encore été révélé s’il sera commercialisé dans le monde entier ou non. En tout cas, ce n’est pas la première chemise intelligente que nous voyons. En 2019, et précisément au MWC, nous avons pu tester directement Wearlumb, un maillot qui analysait notre posture et nous disait si elle était correcte ou non.