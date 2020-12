Cette chanson de Taylor Swift pourrait concerner ce modèle, pas Dianna Agron

En 2011, Taylor Swift aurait fréquenté Dianna Agron, mieux connue pour son rôle de Quinn Fabray sur Joie. Merci à la dernière version de Swift folklore, certains fans sont de retour pour sélectionner les détails d’une chanson et reconstituer un récit sur la relation possible entre Swift et Agron.

Les fans ont spéculé sur une romance entre Taylor Swift et Dianna Argon dans le passé

De 2011 à 2013, des théories ont tourné autour d’une romance entre la pop star et l’acteur. Quand Swift est sorti 1989, de nombreux fans ont lu dans la chanson « Wonderland », pensant que la chanson concernait le Joie étoile.

Swifties a trouvé des significations cachées dans de nombreuses paroles de chansons. Un fan de Reddit a brisé la théorie sur la chanson.

«J’ai l’impression que celui-ci n’est pas un doublé [Dianna Agron]», Ont-ils écrit, poursuivant:

C’est ce qui a commencé à me faire réfléchir sérieusement aux articles que j’avais lus. Ceux d’entre vous qui ne le savent pas, DA avait un compte tumblr appelé « dans le terrier du lapin » et avait « nous sommes tous fous ici » tatoué sur elle. DA a les yeux verts. Je pense aussi que «Tout cela ne semblait-il pas nouveau et excitant» pourrait être pertinent pour sortir de cette zone de confort de sa sexualité.

Ce fan a également souligné plusieurs autres chansons qui faisaient allusion à une romance entre Swift et Agron.

Les rumeurs Taylor Swift / Dianna Agron ont recommencé à la sortie du « folklore »

Swift a surpris ses fans après un été en quarantaine avec le folklore album. Naturellement, Swifties a commencé à disséquer la musique et les paroles de l’album d’inspiration folk, mais quelqu’un d’autre écoutait quand l’album est sorti – Agron. Les fans l’ont surprise en train d’écouter «cargidan» sur Spotify, déclenchant à nouveau les rumeurs sur la relation «Swiftgron».

Est-ce que Taylor Swift est «le 1» sur Dianna Agron?

Peut-être était-ce parce qu’Agron écoutait le dernier album de Swift lors de sa sortie. Ou peut-être que les fans n’ont jamais renoncé à confirmer la romance de Swift et Agron. Indépendamment de pourquoi, certains fans pensent que Swift a écrit «le 1» à propos de sa romance avec Agron.

Un fan de TikTok a remarqué que de nombreux Swifties faisaient référence à «the 1» comme une autre chanson sur Agron – mais ils ne sont pas d’accord. Ils pensent que «the 1» est une chanson sur le road trip de Swift avec son amie et mannequin Karlie Kloss.

Le « 1 » de Taylor Swift pourrait concerner Karlie Kloss

Alors que les fans de « Swiftgron » théorisaient sur les sentiments de Swift pour Agron, un fan a disséqué comment la chanson pourrait être sur l’ami de longue date de Swift, Kloss. Le duo s’est aventuré sur la route ensemble en 2015 pour une séance photo Vogue et est resté dans ce que ce fan a appelé une «cabine isolée considérée comme une« escapade très romantique pour les couples ».

Le fan a poursuivi en expliquant comment «le 1» doit être à propos de ce voyage.

«L’autoroute que vous devez emprunter pour traverser Big Sur est la 1», a souligné le fan de TikTok.

« Donc, chaque fois que vous voyagez sur la route le long de la côte, vous voyez essentiellement ces panneaux tout le long du trajet », ont-ils ajouté, en montrant des photos de panneaux routiers californiens. «Souvenons-nous que Taylor n’a pas appelé« le 1 »« celui »- elle l’appelait« le 1 ». Le numéro 1. Je ne dis rien de la relation entre Karlie et Taylor parce que je ne veux pas me faire crier dessus. Je dis juste que je ne pense pas que cette chanson parle de Dianna Agron.

Les fans de Swift accepteront de ne pas être d’accord sur la chanson sur quelle personne. Mais pour ce TikTok Swiftie, « le 1 » pourrait être à propos de Kloss.