Cette chaîne YouTube qui collecte des mélodies de vieux mobiles est l’une des meilleures que nous ayons vues cette année

Cette grande chaîne YouTube, qui possède également un compte Twitter, se charge de compiler les mélodies mythiques des anciens mobiles.

La musique est un élément très puissant. cela peut nous conduire immédiatement à des souvenirs de notre passé. Une chanson peut vous faire voyager en quelques secondes vers ce voyage inoubliable que vous avez fait avec vos amis, un morceau de radio peut vous emmener vers des étés en famille et une mélodie d’un mobile peut vous rappeler les bons moments que vous avez passés avec votre ancien téléphone.

Les responsables de Chaîne YouTube Ringtone Bangers sont conscients de l’importance des mélodies de téléphone portable, ils s’occupent donc de collectionner les mélodies des anciens modèles pour vous faire remonter le temps en quelques notes. Sans aucun doute, il est très intéressant de parcourir son catalogue pour trouver les airs de téléphones portables mythiques de Nokia, Sony, LG et d’autres marques. Vous n’avez qu’à trouvez votre ancien mobile et appuyez sur play.

Ringtone Bangers rassemble les mélodies des anciens mobiles

Même si cela fait 10 ou 15 ans que vous n’avez pas entendu la sonnerie de votre ancien mobile, avec seulement quelques secondes de lecture, vous pourrez le reconnaître à la perfection. Grâce à la chaîne YouTube appelée Ringtone Bangers, trouver le son caractéristique de votre ancien téléphone est beaucoup plus facilepuisqu’il est chargé de compiler les airs des modèles les plus populaires.

La chaîne ne va pas mal, puisque cumule près de 500 000 vues sur YouTube. Il y est parvenu en proposant des mélodies mobiles telles que le Nokia 5300 XpressMusic, du LG Cookie, le Sony Xperia A ou le LG F2100. Dans la section d’informations, ils ajoutent des données intéressantes sur le réglage et le terminal, telles que l’année de sortie ou le style de musique.

En plus de la chaîne YouTube, ce projet a également un compte twitter Quoi rassemble déjà plus de 62 mille followers, un chiffre qui démontre sa pertinence. En plus de partager les mélodies sur le réseau social, il publie également Liens de téléchargement afin que les utilisateurs puissent utilisez ces airs mythiques sur vos nouveaux smartphones. Bien sûr, ils peuvent télécharger le contenu entièrement gratuitement.

Un aspect intéressant de Ringtone Bangers est qu’il est une sorte de bibliothèque musicale qui s’agrandit heures supplémentaires. Comme on peut le voir sur leur compte Twitter, ils y publient leurs dernières découvertes, comme le son des applications Windows Phone et les alertes Nokia de 2014. Comme on peut le voir, non seulement ils partagent des airs, mais aussi d’autres sons caractéristiques des anciens mobiles.

Si vous aimez vous remémorer le passé de la technologie, cette chaîne vous emmène directement dans un voyage dans le temps. Si vous ne voulez rien manquer de son actualité, il vous suffit de abonnez-vous à la chaîne YouTube ou suivez le compte Twitter.

