Cette cabine de travail intelligente transforme les pièces de la maison en postes de travail

Avec la pandémie de Covid-19, beaucoup également en Italie ont découvert ce que c’était pour la première fois travail intelligent. Les résultats de cette expérience massive ont convaincu certaines entreprises de garder le travail à domicile disponible même après le verrouillage, mais selon certains chercheurs, la nature du coronavirus pourrait pousser de nombreuses autres entreprises à réactiver le télétravail dans les mois à venir. Il s’adresse aux collaborateurs de toutes ces réalités Komoru, une micro cabine destiné à séparer l’espace dédié au travail de l’espace domestique, dans des situations où les deux mondes risquent de se chevaucher.

L’idée est venue à Panasonic, qui sous ce nom a commercialisé un bureau modulable équipé de séparateurs, qui dans leur forme rappellent exactement les boîtes présentes dans les bureaux ouverts pour garantir l’intimité et la tranquillité des employés, mais dans leur apparence, elles sont conçues pour restituer un peu de chaleur domestique et s’intégrer plus facilement avec le reste de l’ameublement. Komoru est conçu pour garantir aux travailleurs intelligents un très petit espace de vie, juste un mètre carré; d’autre part l’idée derrière le projet est que le besoin de se déplacer à l’intérieur de la maison peut être satisfait sans trop de problèmes simplement en quittant la cabine et en étirant vos jambes dans le salon ou la cuisine.

Ce que propose Komoru une frontière peut-être fugitive mais fondamentale pour établir, entre ce qui relève du domaine domestique et ce qui relève du travail – une distinction parfois difficile à faire, en particulier pour ceux qui ont travaillé sans relâche au travail intelligent ces derniers mois sans studio ou salle dédié. Les murs sont en bois et héberger de nombreux trous placés à des distances régulières, qui vous permettent d’accrocher des porte-documents, des cadres, des écouteurs, des tableaux noirs, des petits tableaux et d’autres accessoires utiles pour organiser ou rendre la journée de travail plus agréable. Le seul problème est que Komoru ne quittera pas le Japon pour le moment: Panasonic a mis en vente son kit modulaire à l’équivalent d’environ 700 euros, alors que pour voir quelque chose de similaire en Occident, il faudra attendre.