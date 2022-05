Cette bande-annonce anglaise transforme Kenneth Branagh en Premier ministre britannique Boris Johnson

La première bande-annonce de la prochaine série limitée, Cette Angleterre (anciennement intitulé Cette île Sceptre), nous donne notre premier aperçu du lauréat d’un Oscar et comédien très respecté Kenneth Branagh en tant que Premier ministre beaucoup moins respecté du Royaume-Uni, Boris Johnson. Venant avec l’aimable autorisation de Ciel, Cette Angleterre emmènera le public à l’intérieur du numéro 10 Downing Street et suivra Branagh qui, à partir de la bande-annonce, s’est transformé en Boris Johnson avec une précision étrange.

Sur la base de témoignages de personnes du gouvernement, du Groupe consultatif scientifique pour les urgences, des maisons de retraite et des hôpitaux, Cette Angleterre est une mini-série qui détaillera les premiers mois de Johnson au pouvoir, retraçant les événements qui l’entourent et son gouvernement alors qu’ils luttent pour prendre le contrôle de la pandémie, et plus particulièrement de la première vague.

« Le drame nous emmène dans les couloirs du pouvoir alors que Johnson (Branagh) est aux prises avec Covid-19, le Brexit et une vie personnelle et politique controversée », a déclaré Sky à propos du projet dans un communiqué. «Les événements au sein du gouvernement sont entrelacés d’histoires de partout au Royaume-Uni, d’experts et de scientifiques qui courent contre la montre pour comprendre le virus; les médecins, les infirmières et les travailleurs des foyers de soins en première ligne qui travaillent sans relâche et héroïquement pour le contenir et le surmonter ; et des gens ordinaires dont la vie a été bouleversée.

La bande-annonce commence par une voix off de Branagh, qui a recréé à la perfection la livraison bruyante et fulgurante de Johnson tout en supprimant apparemment le visage du Premier ministre et en le jetant sur le sien. « Une nouvelle aube se lève, 2020 sera une année de prospérité », a déclaré Johnson. Oh, comme il avait tort.

Le ton des images est incontestablement inquiétant. Mais que cela soit dû à la pandémie imminente ou au fait que Boris Johnson vient de devenir Premier ministre dépendra d’une opinion personnelle. Peut-être les deux. « Ce virus Covid, nous devons garder un œil dessus », poursuit Branagh. À la suite d’un montage de clips, on nous rappelle la dure réalité alors qu’un animateur de radio déclare : « Le Royaume-Uni a dépassé l’Italie pour rapporter le nombre officiel de morts le plus élevé.

Kenneth Branagh a été transformé en Boris Johnson pour This England

L’élément de loin le plus impressionnant de la séquence est le succès avec lequel Kenneth Branagh a été transformé en Boris Johnson. Il ne reste plus aucune trace de l’acteur car le visage reconnaissable de Branagh est caché sous des prothèses et, bien sûr, une éclaboussure ridiculement débraillée de cheveux blonds clairs. Nul doute que beaucoup se demanderont si Cette Angleterre vient de suivre Johnson partout. Parfois, il y a quelque chose de légèrement … inhumain dans le nouveau visage de Branagh, mais compte tenu de l’inspiration réelle qui a pu être conçue.

Quoi qu’il en soit, la transformation de Kenneth Branagh en Premier ministre est l’une des plus étonnantes depuis que Colin Farrell a été transformé en The Batman méchant, Le Pingouin.

Aux côtés de Kenneth Branagh dans le rôle de Boris Johnson, Cette Angleterre aussi des étoiles Élémentaire et gardiens de la Galaxie l’actrice Ophelia Lovibond dans le rôle de Carrie Symonds, qui deviendrait l’épouse de Johnson pendant la pandémie. Broadchurch et La Couronne La star Andrew Buchan est également à bord pour jouer le secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui est devenu l’ancien secrétaire à la Santé après avoir été surpris en train d’embrasser son assistante Gina Coladangelo dans son bureau, et ainsi enfreindre ses propres règles. Ce dont Boris Johnson a également été reconnu coupable depuis. Il peut en fait y avoir trop de drame pour tenir dans une série limitée.

Réalisé par Michael Winterbottom, Cette Angleterre fera ses débuts sur Sky plus tard cette année.