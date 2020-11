Cette bactérie a survécu à l’extérieur de la Station spatiale pendant une année entière

Une année dans l’espace n’est pas une promenade dans le parc. Il suffit de demander à Scott Kelly, l’astronaute américain qui a passé un an sur la Station spatiale internationale (ISS) en 2015.

Son long séjour dans l’espace a changé son ADN, ses télomères et son microbiome intestinal, il a perdu de la densité osseuse et il avait encore mal aux pieds trois mois plus tard.

Mais c’est tout autre chose de survivre dans l’espace nu en dehors de la protection de l’ISS, où les rayons UV, le vide, les énormes fluctuations de température et la microgravité sont des menaces imminentes.

C’est donc tout un exploit qu’une espèce de bactérie trouvée pour la première fois dans une boîte de viande, Deinococcus radiodurans, était toujours en vie après une année passée à vivre sur une plate-forme spécialement conçue à l’extérieur du module pressurisé de l’ISS.

Les chercheurs étudient ces puissants microbes depuis un certain temps; en 2015, une équipe internationale a mis en place la mission Tanpopo à l’extérieur du module expérimental japonais Kibo, pour mettre à l’épreuve des espèces bactériennes résistantes.

Maintenant, D. radioduranes est passé avec brio.

Les cellules bactériennes ont été déshydratées, expédiées vers l’ISS et placées dans l’installation exposée, une plate-forme constamment exposée à l’environnement spatial; dans ce cas, les cellules se trouvaient derrière une fenêtre en verre qui bloquait la lumière UV à des longueurs d’onde inférieures à 190 nanomètres.

« Les résultats présentés dans cette étude peuvent accroître la prise de conscience concernant les problèmes de protection planétaire, par exemple sur l’atmosphère martienne qui absorbe le rayonnement UV en dessous de 190-200 nm », a écrit l’équipe d’Autriche, du Japon et d’Allemagne dans leur nouveau document.

« Pour imiter cette condition, notre installation expérimentale sur l’ISS comprenait une fenêtre en verre de dioxyde de silicium. »

Ce n’est pas le temps le plus long D. radiodurans a été conservé dans ces conditions – en août, nous avons écrit sur un échantillon de la bactérie laissé là-haut pendant trois années entières.

Mais l’équipe n’essayait pas de remporter un record du monde, au lieu de cela, elle essayait de découvrir ce qui rend D. radiodurans tellement bon à survivre dans ces conditions extrêmes.

Ainsi, après un an de rayonnement, de températures de congélation et d’ébullition, et sans gravité, les chercheurs ont ramené les bactéries spatiales sur Terre, réhydraté à la fois un témoin qui avait passé l’année sur Terre et l’échantillon de l’orbite terrestre basse (LEO), et comparé leurs résultats.

Le taux de survie était beaucoup plus faible pour les bactéries LEO par rapport à la version témoin, mais les bactéries qui ont survécu semblaient bien se porter, même si elles étaient devenues un peu différentes de leurs frères liés à la Terre.

L’équipe a découvert que les bactéries LEO étaient couvertes de petites bosses ou vésicules à la surface, qu’un certain nombre de mécanismes de réparation avaient été déclenchés et que certaines protéines et ARNm étaient devenus plus abondants.

L’équipe ne sait pas exactement pourquoi les vésicules (que vous pouvez voir sur l’image ci-dessus) se sont formées, mais ils ont quelques idées.

« La vésiculation intensifiée après la récupération d’une exposition au LEO peut servir de réponse rapide au stress, ce qui augmente la survie des cellules en retirant les produits de stress », a écrit l’équipe.

« De plus, les vésicules de la membrane externe peuvent contenir des protéines importantes pour l’acquisition de nutriments, le transfert d’ADN, le transport des toxines et des molécules de détection de quorum, provoquant l’activation de mécanismes de résistance après une exposition spatiale. »

Ce type d’étude nous aide à comprendre si les bactéries pourraient survivre à d’autres mondes, et peut-être même le voyage entre eux, qui deviendra de plus en plus important à mesure que nous, les humains et les germes que nous apportons avec nous, commençons à voyager plus loin que notre Lune dans le système solaire. , et un jour peut-être même au-delà.

« Ces recherches nous aident à comprendre les mécanismes et processus par lesquels la vie peut exister au-delà de la Terre, élargissant nos connaissances sur la façon de survivre et de s’adapter dans l’environnement hostile de l’espace extra-atmosphérique », a déclaré la biochimiste de l’Université de Vienne, Tetyana Milojevic.

« Les résultats suggèrent que la survie de D. radiodurans en LEO pendant une période plus longue est possible grâce à son système de réponse moléculaire efficace et indique que des voyages encore plus longs et plus lointains sont réalisables pour les organismes dotés de telles capacités. «

La recherche a été publiée dans Microbiome.

Cet article a été initialement publié par ScienceAlerte. Lire l’article original ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂