Cette audience sur la violence domestique virale montre à quel point il est difficile pour les survivants d’échapper à la maltraitance

Les images d’une audience virtuelle d’un tribunal pour violence domestique sont devenues virales, suscitant des conversations importantes sur la complexité des abus, en particulier pendant la pandémie.

La vidéo est un enregistrement d’un procès en cours sur Zoom pour Coby Harris qui, après avoir agressé sa petite amie Mary Lindsey, a reçu une ordonnance de non-contact pour l’éloigner de sa victime.

Un procureur aux yeux d’aigle dans l’affaire, Deborah Davis, avait appris que Harris se trouvait peut-être dans la même maison que sa victime, assistant à l’audience sur Zoom. Cela a amené Davis à s’inquiéter pour la sécurité de la femme.

« Votre Honneur, j’ai des raisons de croire que l’accusé se trouve actuellement dans l’appartement du témoin plaignant, et j’ai très peur pour sa sécurité », a déclaré Davis au juge quelques minutes après le début de l’audience.

Observant le comportement des victimes, Davis craignait que Harris intimide sa petite amie pour qu’elle reste au même endroit que lui pour l’audience.

«Le fait qu’elle regarde sur le côté et qu’il se déplace, je veux une confirmation qu’elle est en sécurité avant de continuer», a déclaré Davis au juge.

Harris a ensuite fourni au juge une fausse adresse et a refusé de montrer au tribunal le numéro sur sa porte, affirmant que la batterie de son téléphone était sur le point de s’épuiser.

Après plusieurs autres excuses, Davis informe Harris que la police est à l’appartement de la femme, auquel cas les deux écrans deviennent vides. Harris apparaît alors à l’écran de sa victime pour tenter de s’excuser d’avoir menti et demande que l’ordre de non-contact soit abandonné.

La vidéo a touché une corde sensible chez les survivants de violence domestique du monde entier pour la façon dont elle saisit les complexités de la violence.

Mais la vidéo virale a également produit des reproches féroces aux victimes dirigés contre Lindsey pour rester dans une relation abusive.

Les commentaires demandent pourquoi Lindsey n’est pas partie, pourquoi elle n’a pas dit à quelqu’un qu’il était revenu et pourquoi elle l’a laissé rentrer chez elle en premier lieu.

Cette rhétorique n’est que trop familière pour les survivants d’abus qui sont souvent la cible de réactions négatives et de critiques qui devraient plutôt être dirigées contre les agresseurs.

Ces questions sont réductrices, non pertinentes et créent un cycle de honte qui empêche les survivants de se manifester.

Pour nous en dire plus sur le piégeage que les abuseurs domestiques créent pour leurs victimes, nous avons parlé à Christie Craft, dont l’expérience intime de la violence domestique lui a donné un aperçu de ce que ressentent les victimes comme Lindsey dans ces situations.

«Premièrement, la violence domestique est extrêmement déroutante. C’est déroutant d’avoir quelqu’un que vous aimez et en qui vous avez confiance qui vous abuse, et cela vaut pour la violence émotionnelle et verbale en plus de la violence physique », nous dit-elle.

«Les agresseurs confondent leurs victimes exprès pour les épuiser de sorte qu’elles deviennent progressivement tellement piégées dans un brouillard cérébral qu’il devient difficile de penser à une stratégie de sortie.»

Pour ceux qui ont eu la chance de n’avoir jamais été victimes de violence domestique, il est facile de penser que quitter des situations de violence est simple.

Mais cela ne tient pas compte du fait que les abus commencent souvent de manière subtile et se produisent de manière à avoir un impact sur les victimes avant même qu’elles ne s’en rendent compte.

Craft nous dit que les abus se produisent dans un cycle dans lequel les agresseurs manipulent soigneusement les victimes hors de leur contrôle.

«La ‘phase de lune de miel’ où tout va bien, puis la phase de montée de la tension, jusqu’à ce qu’elle finisse par exploser en abus. Chaque fois que le cycle se produit, les abus s’intensifient, devenant de plus en plus meurtriers à chaque fois. Quand vous êtes dans la ‘phase de lune de miel’, il y a des aspirations et des bombardements d’amour, des promesses de changement et vous vous accrochez souvent à espérer qu’elles changeront, mais elles ne le font jamais. «

Elle nous dit que les agresseurs exigent un contrôle à 100% sur leurs victimes, une réalité douloureuse qui était explicitement évidente lorsque Harris a insisté pour que les ordonnances de non-contact soient abandonnées, affirmant que lui et Lindsey voulaient pouvoir se voir.

Lindsey a également dit Le Washington Post qu’Harris avait activement essayé de la convaincre qu’aucun abus n’avait jamais eu lieu et avait tenté de la dissuader d’intenter une action en justice.

«Le gaslighting et d’autres tactiques abusives sont conçus pour vous permettre de douter de votre propre réalité», nous dit Craft.

Les reproches à la victime que Lindsey a subis reflètent également la naïveté des gens à l’égard des poursuites judiciaires contre les agresseurs.

Échapper à des situations de violence est un processus long et très dangereux pour les survivants. Un simple appel à la police peut mettre les victimes plus en danger que jamais.

Lindsey n’avait jamais dit à Harris que c’était elle qui avait appelé les autorités après un incident de violence conjugale, alors quand on lui a posé des questions à ce sujet lors de l’audience, avec Harris dans une pièce voisine, elle avait peur.

L’histoire de Lindsey et Harris est peut-être unique, mais le genre de tactiques d’intimidation exposées se produit dans les salles d’audience et les postes de police tout le temps, laissant les survivants découragés d’agir.

«Les agresseurs sont souvent rusés et manipulateurs, et j’ai été dans des situations où mon agresseur a dénoncé la police lorsque j’ai appelé à l’aide. Maintenant, même si j’ai reçu beaucoup d’aide du système ces derniers temps, j’ai toujours très peur et hésite à impliquer les autorités », nous dit Craft.

Elle dit qu’une action en justice ne dissuade pas les agresseurs. En fait, beaucoup l’utilisent comme un autre moyen de terroriser les survivants en contestant les ordonnances restrictives ou les réclamations et en forçant les victimes à les affronter au tribunal encore et encore pendant des années.

L’article continue ci-dessous

Craft dit que la voie juridique traumatisante et les interrogatoires constants auxquels sont confrontées les victimes font que de nombreux survivants hésitent à adopter ce système.

En moyenne, il faut à un survivant sept tentatives pour quitter son agresseur avant de réussir. C’est aussi, statistiquement, l’étape la plus dangereuse d’une relation abusive. 75% des victimes assassinées par leurs agresseurs sont tuées après leur évasion.

Pour Lindsey, accepter le plan de Harris de mentir aux autorités sur son emplacement lors de l’audience était peut-être une décision qu’elle a prise pour survivre, craignant ce qui se passerait si elle le refusait.

Les vidéos de l’audience se sont répandues comme une traînée de poudre sur les médias sociaux, accumulant des millions de vues, et bien qu’elles mettent en évidence des problèmes importants liés à la violence domestique, les vies réelles touchées par ces situations ne doivent pas être oubliées.

Lindsey a déclaré que le contrecoup qu’elle avait reçu n’a fait qu’ajouter une autre couche à la violation qu’elle a ressentie cette fois seulement, elle provient d’étrangers en ligne qui ne savent rien d’elle.

Elle a mis sur pied une collecte de fonds pour l’aider, elle et sa fille, à déménager et à suivre une thérapie.

Avec autant de victimes de violence conjugale qui regardent, il est si vital que nous corrigions cette culture de blâme des victimes qui a suivi l’histoire de Lindsey.

Pour les personnes qui sont actuellement prises au piège dans des situations de violence, qui ont été dans le passé ou qui pourraient l’être dans le futur, cette histoire pourrait jouer un rôle crucial pour savoir si elles se sentent encouragées ou non à demander de l’aide.

Notre langage autour de la violence et des fautifs doit donner du pouvoir aux survivants afin de ne pas ajouter au traumatisme émotionnel infligé par les agresseurs. Lorsque nous nous engageons dans le blâme et la honte des victimes, nous permettons aux agresseurs de se sentir validé dans leurs actions violentes.

Si échapper aux abus signifiait recevoir les critiques de millions d’étrangers qui ont regardé ce qui aurait dû être une vidéo privée, auriez-vous envie de vous manifester?

Comprendre les nuances de toutes les ressources peut être accablant, cependant, vous pouvez commencer avec la Hotline nationale contre les abus domestiques à tout moment de la journée en appelant le 1−800−799−7233.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.