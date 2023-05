Cette astuce Xiaomi vous permet d’enregistrer l’écran sans rien installer

huygens - L'HUILE DE MASSAGE "BONHEUR" VERVEINE D'HUYGENS Cocktail d'huiles végétales nourrissantes BIO "bonheur" 100 ml

L'huile de massage BIO « bonheur »infusée à l'huile essentielle de verveine exotique et de trois types de menthe. Cette huile pécieuse allie les propriétés régénératrices et nourrissantes de l'huile d'amande douce et de l'huile de jojoba bio aux bienfaits aromathérapeutiques. Sa texture légère et fluide permet aux mains de glisser facilement et facilite ainsi la transmission de la chaleur. Laissez vous tenter par un massage qui sublime la peau, tout en la raffermissant. Sa formule à base de trois huiles végétales nourrissantes (jojoba, sésame et d’amande douce) est également le soin parfait pour lutter contre la peau sèche. Elle soulagera notamment les jambes qui, moins fournies en glandes sébacées, ont besoin de produits extra-nourrissants. Clean, cruelty-free, vegan&made in France.Composée de 100% d’ingrédients d’origine naturelle et 99,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.