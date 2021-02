Cette astuce WhatsApp vous aidera à dépenser moins de données sur les appels

Si vous faites partie de ceux qui n’ont jamais assez de gigas dans le tarif mobile, sachez que WhatsApp a une option d’économie de données … Nous vous montrons où!

Pas de chiffons chauds, reconnaissons cela ici la plupart d’entre nous ont des smartphones juste pour utiliser WhatsApp, bien que le service de messagerie instantanée le plus populaire de la planète se soit développé et permet non seulement de chatter, mais aussi envoyer des contenus multimédias, des fichiers et même maintenant aussi passer des appels vidéo sans quitter WhatsApp.

Ceci certainement consomment beaucoup de données de nos tarifs mobiles, laissant sec et sans «gigas» à beaucoup d’utilisateurs au milieu du mois, et aussi les souvenirs de nos smartphones sont chargés en moins qu’il n’en faut à nos amis pour remplir les groupes de mèmes, mais il n’y a rien à craindre car certainement Facebook a implémenté des modes de sauvegarde des données dans WhatsApp qui ne sont pas compliqués à activer et à configurer.

Nous vous avons déjà parlé du premier il y a longtemps, en vous disant tout ce que vous pouvez faire pour que WhatsApp ne cannibalise pas la mémoire de nos appareils, empêcher tout contenu qui nous est envoyé d’être automatiquement téléchargé et configurer des copies de sauvegarde pour pouvoir supprimer des fichiers du smartphone sans les perdre.

Comment faire en sorte que WhatsApp dépense moins de données, 3 astuces simples qui fonctionnent

Si vous ne voulez pas que WhatsApp soit un cannibale de «concerts», désactivez le téléchargement automatique de contenus multimédias et activez l’utilisation réduite des données dans les appels … Bien que cela limitera évidemment aussi la qualité!

La deuxième des astuces réside dans baisser la qualité des appels, empêchant WhatsApp d’utiliser trop de données de nos tarifs mobiles alors que nous utilisons les appels voix sur IP dans le service, et nous permettant ainsi de sauver «gigas» pour d’autres applications pas besoin de dépenser de l’argent sur des bonus de données supplémentaires.

La manière d’activer cette sauvegarde de données est très simple, car il suffira que vous suiviez les étapes suivantes depuis l’application WhatsApp:

Accédez aux paramètres WhatsApp en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit. Trouvez la fonction de « Stockage et données ». Activez le ‘basculer’ ce qui indique « Utilisez moins de données pour les appels ».

Évidemment l’activation de cette option limitera la qualité des appels et les appels vidéo, ce qui ne le rend probablement pas aussi bon qu’avant, mais au moins vous enregistrez des données pour continuer à les utiliser sur Instagram ou d’autres applications … Ce n’était pas trop difficile, n’est-ce pas?

4 paramètres WhatsApp rapides pour être plus sûr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂