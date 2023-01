Cette astuce Telegram est parfaite pour protéger votre vie privée : vous pouvez donc envoyer des photos avec spoilers

Nous vous apprenons à envoyer du texte, des photos et des vidéos avec spoilers sur Telegram pour que le contenu apparaisse pixélisé dans l’aperçu et ainsi le protéger de la curiosité des autres.

Dans Telegram, vous pouvez envoyer du texte, des photos et des vidéos avec des spoilers.

Telegram est l’une des plateformes de messagerie qui se soucie le plus de votre vie privée, c’est clair avec des fonctions telles que envoi de contenu en spoiler. Cet outil utile est utilisé pour pixelliser du texte, des photos et des vidéos que vous envoyez, afin que vous le protégez de la curiosité des autres. À la réception du message, le destinataire ne verra pas directement le contenu, ni les personnes de son entourage qui souhaitent naviguer plus que nécessaire.

Dans Telegram, vous pouvez déjà envoyer du texte spoiler, mais l’une des mises à jour les plus récentes de l’application nous permet également de partager des photos et des vidéos cachées. Avec juste un robinet sur le messagevous et le destinataire du message pouvez divulguer son contenu. Attention, ce n’est pas la même chose que les messages et photos qui disparaissent de WhatsApp, ceux-ci ne peuvent être vus qu’une seule fois avant de s’autodétruire.

Comment envoyer des photos avec spoiler sur Telegram

Souvent, lorsque nous recevons un message compromis, nous essayons de couvrir l’écran du mobile afin que les gens autour de nous ne peuvent pas le voir. Grâce à Telegram, cela est facilement résolu en utilisant messages avec spoilersils peuvent utiliser avec du texte, des photos et des vidéos. À quoi ça sert? Pour pixelliser le contenu du message afin que les plus curieux ne puissent pas le voir lorsqu’ils regardent l’écran de notre téléphone.

Comme avec la plupart des fonctionnalités de Telegram, cet outil est très facile à utiliser. Quand cela vient à texte spoilerSuivez ces étapes:

Ouvrez Telegram et entrez dans la conversation en question. Rédigez le message et sélectionnez-le en cliquant dessus pendant quelques secondes. Dans le menu des options qui s’affiche, Appuyez sur « Spoilers » et procède à l’envoi du message.

La procédure à suivre varie lorsqu’il s’agit de une photo ou vidéo en spoiler. Voici les étapes en question :

Ouvrez Telegram et entrez dans la conversation en question. Appuyez sur l’icône du clip en bas et appuyer quelques secondes sur l’image que vous voulez envoyer avec spoiler. taper sur le bouton à trois points du coin supérieur droit. Dans le menu des options dans le coin supérieur droit, sélectionnez « Caché avec spoiler ». Envoyez l’image.

De cette manière simple, vous aurez caché le texte, la photo ou la vidéo que vous avez envoyé. Pour que vous ou le destinataire du message puissiez voir le contenu, il vous suffit de appuyez une fois sur le message. Gardez à l’esprit que cette fonction n’a pas le même but que celle des messages qui disparaissent automatiquement dans WhatsApp, donc le contenu que vous avez envoyé restera dans la conversation Telegram et sera entièrement visible.

L’application de messagerie bleue a reçu d’autres fonctionnalités très intéressantes dans les dernières mises à jour. Par exemple, vous pouvez choisissez la photo de profil de vos contactset même leur recommander de le changer pour un que vous préférez.

