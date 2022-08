Cette astuce secrète Disney+ permet de regarder des films comme au cinéma

in

Sentez-vous comme au cinéma sans quitter le canapé à la maison grâce à cette astuce disponible sur Disney+.

Disney+ cache une astuce très simple qui vous permet profiter de certains films comme si vous étiez au cinéma, mais sans bouger du canapé à la maison. Nous parlons de la Mode amélioré IMAX, qui est offert entièrement gratuitement et ne nécessite aucune installation externe. Cette fonction est disponible sur la plateforme depuis novembre 2021 et, détail frappant, Disney+ est le seul des grands services à pouvoir se vanter de l’avoir.

Fondamentalement, ce que fait le mode IMAX Enhanced est se débarrasser des traînées noires gênantes qui apparaissent à la fois au-dessus et au-dessous de l’écran, de sorte que vous pouvez voir un film en tant que réalisateur destiné aux salles IMAX. Pour le moment, ce mode spécial est disponible pour des films comme Doctor Strange dans le multivers de la folie Oui veuve noire. Ensuite, nous verrons plus en détail en quoi consiste cet IMAX Enhanced, comment l’activer et comment trouver des films compatibles.

IMAX Enhanced sur Disney+ : qu’est-ce que c’est et comment l’activer

Le mode amélioré IMAX de Disney+ permet aux abonnés de Disney+ de regarder certains de ses films comme s’ils étaient au cinéma. Elle consiste essentiellement à appliquer Rapport d’aspect étiré d’IMAX de 1,90: 1Quoi affiche jusqu’à 26 % de plus de l’image d’origine. De cette façon, les bandes noires qui apparaissent dans la plupart des films disparaissent, car ils utilisent une version panoramique et ne profitent pas de toute la largeur de l’écran.

Pour le moment, c’est la fonction principale du mode IMAX Enhanced, pour voir 26% de plus de l’image originale, tout comme le réalisateur et l’équipe l’avaient enregistré. De cette façon, vous vous sentirez comme si vous étiez au cinéma, vous verrez tout en grand. Si vous l’accompagnez d’un bon système de sonorisation, l’expérience n’en sera que meilleure.

Comment installer et regarder Disney + sur votre téléviseur étape par étape

Comme Disney + l’explique sur son site Web, pour l’instant Le mode IMAX Enhanced n’intègre pas de fonctionnalités plus avancéesbien que cela fonctionne pour qu’il y ait des améliorations à l’avenir, également dans celles faisant référence à la section audio.

De plus, sur le site Web d’information IMAX Enhanced, nous voyons également que tous les appareils compatibles Disney + prennent en charge ce rapport d’aspect de 1,90: 1. Si vous regardez déjà Disney+ sur votre mobile, votre ordinateur ou votre smart TV, vous n’aurez aucun problème, vous pourrez également profiter du contenu Enhanced IMAX. Vous n’avez rien à activer pour regarder les films avec ce format d’image, automatiquement activé si disponible.

Vient maintenant la question principale : comment trouver des films Disney+ avec IMAX Enhanced ? Il vous suffit de pénétrer à l’intérieur rubrique « Films » et utiliser le Filtre « Comme dans les films : IMAX Enhanced ». Cela vous donnera un accès direct aux productions enregistrées avec ce format d’image, qui peut être gComplètement filmé en 1.90:1 ou juste quelques scènes.

Au moment où nous écrivons cet article, il existe plus d’une dizaine de films disponibles en IMAX Enhanced, ceux dont vous pourrez profiter comme si vous étiez au cinéma. Par exemple, ils sont Panthère noire, Avengers : Fin de partie Oui Capitaine Marvel. Actuellement, ce sont tous des films merveilleux. Si vous entrez dans la section « Versions », vous pouvez choisissez si vous voulez le voir en version IMAX Enhanced ou en version grand écran.

Juste en appuyant sur « jouer », le film commencera automatiquement à jouer au format IMAX, vous pourrez donc le regarder en grand à la maison. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une astuce simple qui permet de regarder certains films Disney+ en qualité cinéma. De plus, vous n’avez rien à activer, juste recherchez le badge IMAX Enhanced et profitez des meilleures images.

