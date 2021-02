Cette astuce pour s’endormir rapidement est devenue virale sur TikTok

Endormez-vous rapidement et profondément ce n’est pas une fortune que tout le monde a, et ceux qui ont généralement du mal à s’endormir savent combien il peut être difficile de trouver le remède capable de soulager ne serait-ce qu’un peu un problème qui se reproduit chaque jour. C’est probablement pourquoi sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac une vidéo tournée par un médecin avec un conseil très simple à suivre pour obtenir le repos convoité est devenue virale. Le clip a recueilli 20 millions de vues en un peu plus d’une semaine et contient essentiellement une prescription: porter une paire de chaussettes au lit.

L’auteur est le Dr Jess Andrade, un ostéopathe américain qui peut être considéré comme un influenceur de taille moyenne sur TikTok, avec plus d’un million de followers. Dans son dernier clip daté du 10 février, Andarde raconte comment garder ses pieds au chaud, améliorer sa circulation et ainsi contribuer à refroidir le corps juste assez pour envoyer un message important au cerveau: c’est le soir et il est temps de dormir. Le cerveau – est la conclusion du tiktok – enregistre les données et prépare le corps à s’endormir plus rapidement.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la vidéo est devenue virale en peu de temps: elle vise à résoudre un problème complexe de manière simple, et il le fait en quelques secondes et avec une explication que tout le monde peut comprendre. Que le conseil fonctionne ou non, les téléspectateurs finiront par découvrir après le visionnement, qui a été infecté entre-temps. La question a été débattue depuis longtemps avant l’invention de TikTok. En fait, les conseils du médecin sont basés sur une étude réellement existante d’il y a près de 20 ans et des conseils connexes de la National Sleep Foundation des États-Unis.

En revanche, la recommandation peut ne pas s’appliquer à tout le monde: ceux qui souffrent de bouffées de chaleur par exemple peuvent en souffrir plus fréquemment au milieu de la nuit; d’autres peuvent tout simplement ne pas bénéficier du traitement. Ce qui est certain, c’est que le conseil ne cause pas de dommage particulier: suivez-le puis abandonnez au milieu de la nuit ou après plusieurs tentatives ça ne coûte rien.

