Cette astuce mathématique rend fou TikTok

Les développeurs de TIC Tac ils ont l’intention de faire évoluer leur plateforme pour la transformer en une aussi destination pour l’enseignement numérique. Les efforts d’en haut – sous la forme d’initiatives promues et de nouvelles sections testées dans l’application – ne manquent pas, mais la réalité est que ceux qui créent du contenu sur TikTok utilisent déjà l’application avec succès depuis un certain temps pour se répandre. culture et savoir. L’exemple du Mlle Chang, une enseignante de Londres qui avec ses vidéos enseigne des tours de mathématiques à des millions d’utilisateurs, et cela avec une vidéo en particulier a ensorcelé des millions d’utilisateurs en recueillant plus de 25 millions de vues.

Comme de nombreux utilisateurs de TikTok qui sont des enseignants hors ligne, Mme Chang utilise la plate-forme pour rendre les utilisateurs passionnés par le sujet: il ne donne pas de cours réels ni ne suit un programme particulier, mais se limite à publier des notions d’arithmétique et de géométrie sous forme de pilules, toujours suivant un format identique mais qui a rencontré au fil du temps un grand succès. Dans ses vidéos, l’enseignante se limite à jouer exemples d’exercices d’opérations telles que le calcul de pourcentages, de tableaux et d’expressions, mais traite également de sujets plus complexes tels que la trigonométrie.

Au premier plan, il y a toujours sa main, sa plume et son trait net; en arrière-plan l’inévitable drap doublé; à l’appui de l’ensemble, de temps en temps, il y a les encadrés textuels de TikTok ajoutés par l’enseignant pour mieux expliquer les concepts reproduits. La formule valait environ 300 000 fans qui sont désormais atteintes par toutes les mises à jour publiées sur la plateforme, mais les vidéos de Miss Chang dépassent souvent les limites de son cercle de followers pour finir par être réutilisées dans la bobine de l’application dédiée aux autres utilisateurs: c’est désormais arrivé à nombre de ses vidéos et notamment à celui sur Calcul de multiplication à la japonaise.

Les vidéos de la technique particulière ont effectivement commencé à se répandre dans le monde entier depuis des années mais le système reste efficace et fascinant, et en particulier l’exécution immortalisée sur TikTok par le professeur a kidnappé des millions d’utilisateurs.