Cette astuce maison promet d’améliorer le signal Wi-Fi dans votre maison de manière simple

Si vous êtes ici, vous avez sûrement des problèmes avec votre Wi-Fi, mais ne vous inquiétez pas car nous allons vous aider avec cette façon rafraîchissante de construire votre propre antenne amplificatrice.

Où mettre le routeur Wi-Fi à la maison est quelque chose de si important que la science l’a même étudié, et à ce stade Quiconque a utilisé un PC moderne ou un smartphone a eu à un moment donné des problèmes de couverture ou de signal avec ses réseaux de communication, la connectivité Wi-Fi étant la plus largement utilisée dans presque tous les foyers.

C’est peut-être pour cette raison que Google lui-même nous a proposé il y a quelque temps les 5 astuces les plus intelligentes pour améliorer le signal Wi-Fi à la maison et nous aider à optimiser son fonctionnement sans avoir à mourir d’efforts, et c’est pour la société Mountain View elle-même l’accès à un réseau Wi-Fi de qualité est aussi important que l’électricité ou l’eau dans nos maisons.

Quoi qu’il en soit, une grande partie des conseils de la plupart des experts passe par réseaux de type coûteux engrener avec plusieurs points d’accès intelligent et interconnecté, ou encore pour acheter et installer des équipements d’extension de signal, alors maintenant nous allons vous surprendre avec ce conseil rafraîchissant pour essayer d’améliorer le réseau Wi-Fi de vos maisons sans dépenser un seul euroen recyclant un produit très bon marché que nous avons (presque) tous sous la main dans le réfrigérateur, contribuant ainsi à réduire notre empreinte carbone et nos déchets électroniques.

Si cette astuce a tout pour plaire, alors apprenons sans plus tarder comment construire notre antenne Wi-Fi ! fais le toi-même avec une simple canette de soda !

La vérité est que ce que PC Steps nous a proposé semblera fou à beaucoup d’entre vous, mais c’est une pure physique que n’importe quelle canette de boisson non alcoolisée peut nous aider à améliorer la couverture de notre réseau Wi-Fiqui fonctionne évidemment en utilisant des supports avec des trames de données codées sur des ondes électromagnétiques se propageant dans l’air.

Cela dit, certains d’entre vous auront déjà commencé à le comprendre, mais le principe est le même qui nous dit que notre téléphone portable va manquer de couverture à l’intérieur d’un ascenseur, et c’est que Justement les ondes électromagnétiques ne s’entendent pas trop avec certains métaux lors de leur propagationayant plutôt tendance à réfléchir et à changer de direction. C’est précisément ce dont nous voulons profiter…

Alors évidemment ne vous attendez pas à des qualités de 1 gigabit par seconde ou à des améliorations irréalisables avec cette astuce, mais juste un une couverture et une qualité de signal accrues de notre réseau dans les zones les plus éloignées du routeur, qui a généralement un ou plusieurs antennes omnidirectionnelles qui propagent les ondes électromagnétiques dans toutes les directions.

L’idée est alors construire une antenne plus directionnelle que nous pouvons placer sur le routeur renvoyer les signaux vers la zone qui nous intéresse, améliorant ainsi la couverture des équipes les plus éloignées ou dans les pièces avec le plus d’obstacles entre le routeur et les appareils connectés.

Voici à quoi devrait ressembler votre antenne Wi-Fi maison, plus ou moins, faite avec n’importe quelle boîte

Ce n’est pas que ce soit très complexe, mais c’est le diagramme pour que vous puissiez couper et plier votre canette de boisson préférée commodément :

Et comme il est évident, ici nous vous laissons également avec plusieurs exemples de ce à quoi devrait ressembler votre antenne DIY une fois terminé et même installé sur le routeur Wi-Fi :

Comment construire une antenne Wi-Fi directionnelle en quelques minutes

La vérité est que presque tous les canettes de soda sont en aluminiumet ce matériau est extrêmement réfléchissant pour les ondes électromagnétiquesil ne vous reste plus qu’à prendre votre canette de soda ou de bière préférée et, avant toute chose, en profiter pour vous hydrater.

Une fois le contenu bu, nous travaillerons avec le continent pour couper et enlever le fond de la boîtelavez-le soigneusement à l’eau et terminez découper le métal en suivant le patron montré ci-dessus.

L’idée est de faire une coupe verticale qui nous permet étendre l’aluminium afin de le plier en créant une paraboledevant également couper, bien que pas complètement, la partie qui relie les bords avec le couvercle supérieur de la boîte elle-même.

Il est très facile de couper et de plier la boîte comme indiqué dans les modèles pour obtenir notre parabole de bricolage, donc si vous osez, nous vous recommandons de travailler avec la boîte très soigneusement car un aluminium aussi fin se coupe facilement.

Nous vous avons déjà laissé quelques exemples de ce à quoi cela ressemblerait, certains finis beaucoup mieux avec du ruban adhésif sur les bords parce que nous savons déjà que l’aluminium peut provoquer des coupures profondes dans la peau, même si tu as déjà l’idée de base Et c’est juste une question d’un peu d’habileté.

La dernière étape serait placez-le autour du routeur en direction de la zone de faible couverture pour améliorer légèrement la qualité du signal, et peut même utilisez le trou dans la plaque pour y insérer l’antenne omnidirectionnelle de l’équipement et ainsi fixer facilement notre invention et peut également la faire pivoter facilement.

Il est inévitable que pas la plus belle invention du monde il ne sera pas non plus tout à fait beau dans votre salon, en fait, il transformera encore moins votre configurations sur le navire de Interstellairemais A coût zéro, vous ne trouverez sûrement plus de solution fonctionnelle pour améliorer la couverture du réseau Wi-Fi dans vos maisons… Et en plus, vous contribuerez à prendre soin de l’environnement en recyclant une canette !

