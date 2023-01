Cette astuce Google Discover vous permettra de sauvegarder des données presque sans vous en rendre compte

in

Nous vous expliquons, étape par étape, comment désactiver la lecture automatique des vidéos dans Google Discover et ainsi vous faire économiser une bonne poignée de mégaoctets.

Google Discover sur un mobile Android

Google Discover est un outil très pratique pour être informé de ce qui vous intéresse, puisque vous montre des nouvelles et des vidéos liées aux recherches que vous avez faites sur Google et avec d’autres articles ou vidéos que vous avez vus dans l’application.

Mais ce flux, par défaut, lire les vidéos automatiquementquelque chose qui peut augmenter votre consommation de données et, pour cette raison, nous venons aujourd’hui vous révéler une astuce simple grâce à laquelle vous pourrez désactiver la reproduction automatique des vidéos et ainsi vous faire gagner quelques mégaoctets.

Comment désactiver la lecture automatique des vidéos dans Google Discover

Si vous utilisez beaucoup Google Discover et que vous ne voulez pas que les vidéos qui apparaissent dans votre flux soient lues automatiquement, c’est bien parce que Vous n’êtes pas intéressé à visionner les aperçus de ces vidéos ou parce que cela génère une consommation de données que vous préférez enregistrerEnsuite, nous allons vous expliquer les étapes à suivre pour désactiver la reproduction automatique des vidéos et que, par conséquent, on ne vous montre que des cartes statiques d’eux.

La première chose que vous devez faire pour désactiver la lecture automatique des vidéos dans Google Discover est d’accéder à votre flux et pour ce faire, glissez simplement vers la droite depuis l’écran principal de votre mobile et Cliquez sur la photo de profil de votre compte Google qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’application.

Une fois dans les paramètres de Google Discover, appuyez sur le bouton réglages qui apparaît en bas, puis cliquez sur la première section appelée Général.

Enfin, cliquez sur l’option Aperçus vidéo automatiques et dans le menu déroulant sélectionnez l’option Jamais pour les éteindre complètement ou Wifi uniquement si vous souhaitez que les vidéos ne soient lues que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Si vous utilisez le flux Google au quotidien et que cette astuce vous a été utile, nous vous recommandons de jeter un œil à notre guide avec les meilleures astuces de Google Discover, car il va sûrement vous le trouverez très intéressant.

