Cette astuce du clavier Google va vous faciliter la vie : vous pouvez donc l’activer dès maintenant

in

Grâce à cette astuce, vous pourrez enregistrer des images dans le presse-papiers de Gboard pour les insérer ultérieurement dans un message ou un e-mail.

L’une des applications essentielles de votre mobile Android est sans aucun doute un clavier virtuel, puisque grâce à lui, vous pouvez composer des messages et des e-mails rapidement et facilement. Parmi les applications de clavier pour Android, l’une des plus populaires est Gboard, le clavier de Googleen partie parce qu’il est préinstallé sur la plupart des téléphones Android, mais aussi parce qu’il a beaucoup de fonctionnalités vraiment utiles.

L’un des grands avantages de Gboard est que ce clavier virtuel cache une série d’astuces que nous vous avons racontées au fur et à mesure que nous les découvrions et cette fois nous sommes ici pour en parler une nouvelle astuce du clavier Google qui vous facilitera sans aucun doute la vie. Continuez à lire et découvrez comment l’activer tout de suite.

Tirez le meilleur parti du presse-papiers Gboard avec cette astuce simple

Cette astuce de l’application clavier Google vous permettra enregistrer des images dans votre presse-papiers de les avoir toujours à portée de main et ainsi pouvoir les insérer dans des SMS ou des e-mails d’une manière simple et rapide.

11 astuces pour tirer le meilleur parti du clavier Google et taper plus vite

Pour activer cette fonctionnalité de Gboard il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Ouvrir Gboard en cliquant sur n’importe quel champ de texte ouvert, comme la barre de recherche Google

en cliquant sur n’importe quel champ de texte ouvert, comme la barre de recherche Google Clique sur le icône du presse-papiers situé en haut du clavier et activez-le en cliquant sur le petit interrupteur qui apparaît en haut à droite puis en appuyant sur l’option activer le presse-papiers

situé en haut du clavier et activez-le en cliquant sur le petit interrupteur qui apparaît en haut à droite puis en appuyant sur l’option Clique sur le bouton retourappuyez sur l’icône d’engrenage, sélectionnez l’option Presse-papiers et vérifiez que les trois interrupteurs qui apparaissent sont activés

Une fois cette fonction activée, vous pourrez commencer à l’utiliser et ainsi lorsque vous verrez une image dans votre navigateur Web que vous souhaitez partager par SMS ou par e-mail il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Faites un appui long sur l’image que vous souhaitez partager et cliquez sur l’option Copier l’image

Ouvrez l’application Gboard dans un champ de texte ouvert, comme dans Gmail ou WhatsApp

dans un champ de texte ouvert, comme dans Gmail ou WhatsApp Cliquez sur l’icône du presse-papiers et cliquez sur l’image que vous venez de copier

Dans le cas des captures d’écran, le processus est encore plus simple, puisque Gboard enregistre automatiquement dans votre presse-papiers sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Rubriques connexes: applications gratuites

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂