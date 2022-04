Cette application vous permet de coloriser vos photos en noir et blanc et elle est gratuite pour une durée limitée

in

Dépêche-toi! Vous pouvez obtenir l’une des meilleures applications du Play Store pour colorer vos photos totalement gratuitement, mais seulement pour une durée limitée.

Aujourd’hui, vous avez la possibilité de obtenez gratuitement l’une des meilleures applications du Google Play Store pour lui redonner vie ces vieilles photos pleines de souvenirs. Voici Pholorize, une application complète qui vous permettra colorisez vos photos en noir et blanc et donnez-leur une touche plus moderne.

Si vous vouliez donner vie à ces vieilles photographies de vos grands-parents depuis un certain temps, n’hésitez pas et téléchargez cette application avant qu’elle ne revienne à son prix d’origine.

Obtenez gratuitement Pholorize et ravivez vos photos en noir et blanc

Pholorize est l’une des meilleures applications du Play Store pour coloriser vos photos en noir et blanc, puisque Il est très facile à utiliser et les résultats obtenus avec lui sont vraiment bons..

Cette application utilise coloriser les images, un service automatique basé sur la technologie Machine Learningcolorier des photographies noir et blanc, niveaux de gris ou très sombre.

Ainsi, grâce à Pholorize vous pourrez convertir automatiquement n’importe quelle photo noir et blanc en une photo couleur, sélectionner le ton que vous voulez lui donner et même donner de la couleur à une partie seulement de la photo.

Pour commencer à colorisez vos photos en noir et blanc avec Pholorize Vous n’avez qu’à suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Pholoriser sur votre mobile Android

sur votre mobile Android Sélectionnez la photographie veux convertir

veux convertir Choisissez la couleur que vous voulez lui donner et les parties de la photo que voulez-vous colorer avec chaque teinte

que voulez-vous colorer avec chaque teinte Enregistrez la photo résultante dans la galerie de votre smartphone

Une fois vos anciennes photos colorisées, Pholorize vous permet également de partagez-les avec vos amis via les réseaux sociaux les plus populaires comme Instagram, Twitter ou Facebook.

Pholorize est une application payante, sans publicité ni achat intégré, qui normalement il a un prix de 2,99 euros et que maintenant vous pouvez obtenir totalement gratuitement, mais temps limité seulement.

