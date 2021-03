Cette application transforme votre mobile Android en manette Nintendo Switch

Actuellement, il existe un grand nombre d’applications, dont une qui vous permet créez vos propres deepfakes, à un autre avec lequel suivre tous les vols en direct. Même Google en a récemment publié un avec lequel vous pouvez apprendre à coder et qui est parfait pour ces jours de quarantaine. Cependant, certaines applications, en raison du grand nombre qui existent, passent inaperçues. Par exemple, dans la boutique Google, vous pouvez trouver une application qui transformez votre mobile Android en manette Nintendo Switch.

Une application est utile si, par exemple, vous n’avez que des Joy-Con, les commandes de la console hybride de Nintendo; donc si d’autres membres de votre foyer veulent participer aux courses passionnantes de karting, ils ne le peuvent pas. Jusqu’à présent, puisque grâce à JoyCon Droid Oui, ils peuvent. C’est une application qui transformez votre mobile Android en manette Nintendo Switch.

Développée par DeepBlue Labs, cette application vous permet de transformer un smartphone Android en une manette Joy-Con ou Switch Pro, la manette officielle de la populaire console hybride Nintendo. Cette application, disponible entièrement gratuitement sur Google Play, se connecte via une connexion Bluetooth et transforme l’écran de votre smartphone en une manette Nintendo Switch. Il convient de noter, oui, que le téléphone doit exécuter Android 9 ou une version ultérieure pour que l’application fonctionne, une application qui est actuellement en phase de test, il peut donc y avoir des erreurs.

Il faut également tenir compte du fait qu’il existe certains appareils dans lesquels l’application peut ne pas être pleinement fonctionnelle. Les créateurs de JoyCon Droid assurent que c’est l’application parfaite pour les utilisateurs qui ont en leur possession une Nintendo Switch et que ne veux pas dépenser plus d’argent sur Joy-Con. Parmi les fonctionnalités de l’application figurent les accéléromètre et gyroscope.

De la même manière, les commandes de mouvement peuvent être trop sensibles, même si, peut-être, le plus gros problème avec cette application est l’absence de boutons, en particulier pour les personnes qui passent des heures à jouer à des jeux vidéo. Il est crucial de sentir le bouton lorsque vous jouez, car de cette manière, on sait quel bouton est enfoncé. Avec les commandes virtuelles, quelque chose de différent se produit, c’est-à-dire qu’il est parfois nécessaire de regarder l’écran du mobile pour voir si le doigt est au bon endroit d’appuyer sur l’un d’eux. Cependant, cette application est une bonne ressource si vous avez besoin de plus de manettes chez vous pour profiter des titres multijoueurs de Nintendo Switch, l’une des consoles du moment.

