Cette application révolutionnaire vous évite de perdre des points sur votre permis de conduire

Imaginez une application qui pourrait vous aider à sauvegarder les points de votre permis de conduire après un excès de vitesse.

C’est désormais une réalité grâce à Flash Radar, une innovation lancée par un cabinet d’avocats renommé, qui promet de transformer la manière dont les amendes pour excès de vitesse sont contestées.

Lire aussi :

Une Nouvelle Ère pour les Contestations d’Amendes

Le cabinet de Caumont a introduit Flash Radar le 23 mai, proposant un outil qui permet aux automobilistes de contester facilement les amendes pour excès de vitesse. Grâce à cette application, l’utilisateur peut scanner le QR code de son amende pour savoir immédiatement si elle est contestable.

Comment Fonctionne Flash Radar ?

L’utilisation de l’application est simple : après avoir téléchargé Flash Radar et scanné le QR code de l’amende, l’application évalue la possibilité de la contester. Si l’amende est jugée contestable, l’utilisateur doit payer des frais de dossier de 57 euros, après quoi le cabinet prend en charge la procédure de contestation.

Le Fondement Juridique de la Contestation

La stratégie de contestation repose sur un point crucial : la reconnaissance du conducteur. Dans la plupart des cas, les radars capturent les plaques d’immatriculation et non le visage du conducteur. Ainsi, à moins que le conducteur ne soit clairement identifiable sur la photo, il est souvent possible de contester l’amende.

Les Limites de la Reconnaissance du Conducteur

Le cabinet explique que dans environ 98% des cas, les photos prises par les radars ne permettent pas d’identifier formellement le conducteur. Seuls 1% des clichés sont suffisamment clairs pour permettre une identification certaine. Cela ouvre une fenêtre d’opportunité pour contester les amendes dans la majorité des cas où l’identité du conducteur ne peut être clairement établie.

Considérations Pratiques et Coûts

Bien que l’application offre une solution simplifiée à un problème complexe, elle n’est pas sans coût. En plus des frais de dossier, si la contestation est réussie, le conducteur doit encore payer une amende d’environ 200 euros. De plus, il est crucial de ne pas dépasser le délai légal de contestation de 45 jours pour initier le processus.

Précautions et Responsabilités

Il est important pour les utilisateurs de comprendre que Flash Radar n’encourage pas les excès de vitesse, mais offre un moyen de défendre les conducteurs lorsque les preuves à charge ne sont pas suffisantes. Cela dit, chaque automobiliste doit rester conscient de ses responsabilités sur la route et des risques liés à la conduite à vitesse excessive.

Cet article explore l’innovation derrière Flash Radar, une application développée par un cabinet d’avocats pour aider les conducteurs à contester les amendes pour excès de vitesse. En exploitant les lacunes dans le processus d’identification des conducteurs par radar, cette application promet de préserver les points de permis de nombreux automobilistes, simplifiant une procédure autrement complexe et potentiellement stressante.