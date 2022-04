Cette application peut améliorer le son de votre haut-parleur mobile

Partager

C’est tout ce que vous pouvez faire avec Wavelet, une application d’égalisation qui améliorera la qualité sonore de toutes les sorties audio de votre smartphone, y compris les haut-parleurs.

Le Google Play Store a un très large catalogue d’applications gratuites que vous pouvez utiliser pour effectuer toutes sortes de tâches comme télécharger et lire de la musique ou des vidéos, scanner des codes QRAnimes montre, livres lus ou modifier vos photos préféréesmais si vous plongez dans l’App Store de Google, vous pouvez découvrez des joyaux authentiques qui passent inaperçus au premier coup d’œil.

Par conséquent, cette fois, nous sommes ici pour parler d’une application n’est pas bien connue, même si elle a déjà plus de 500.000 téléchargements dans Google Play, qui peut améliorer le son de votre haut-parleur mobile.

Wavelet est le meilleur égaliseur pour Android

Wavelet est une application d’égalisation pour Android qui vous permet de définir des paramètres personnalisés égaliseur pour chacune des sorties audio de votre smartphone, y compris vos haut-parleurs.

Malgré le fait que tous les terminaux ont leur propre couche de traitement audio et leur propre application d’égalisation, grâce à Wavelet vous pouvez améliorer le son du haut-parleur de votre smartphone.

Ainsi, pour mener à bien la tâche d’amélioration du son du haut-parleur de votre mobile, la première chose que vous devez faire, évidemment, est Wavelet télécharger et installer sur le terminalquelque chose que vous pouvez faire directement à partir du lien que nous vous laissons à la fin de cet article, et vérifier dans sa configuration que il n’y a pas d’autre fonction d’égaliseur et s’il y en a, désactivez-le.

Ensuite, vous devrez accéder aux paramètres de l’application pour accepter toutes les autorisations et assurez-vous qu’aucune autre sortie audio n’est connectée à l’appareil. En outre, La première fois que vous ouvrez l’application vous devrez effectuer les actions suivantes:

Vérifiez que le bouton d’alimentation situé en bas de l’application est activé, pour lequel il doit être bleu

appuie sur le bouton Réglages situé sur la gauche

situé sur la gauche Activez l’option Mode d’origine

Une fois cela fait, retournez à l’écran principal Wavelet et cliquez sur l’option Égaliseur graphique. Une fois à l’intérieur, l’activer en cliquant sur le bouton en haut à droite, cliquez sur la section Réglages et choisissez celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez toujours en essayer plusieurs et vérifier le son du haut-parleur de votre smartphone pour choisir celui que vous préférez.

Si vous connaissez les paramètres que vous souhaitez régler dans l’égaliseur et souhaitez configurer manuellement il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

au menu Réglages sélectionnez la dernière option Personnel

sélectionnez la dernière option Cliquez sur l’un des chiffres qui apparaissent en bas et une fenêtre pop-up ouvrira

et une fenêtre pop-up ouvrira Sélectionnez la valeur de chacun des champs en déplaçant chacune des barres verticales

Une fois que vous les avez tous sélectionnés, cliquez sur Accepter

Dans les captures d’écran que je vous laisse sur ces lignes que je vous montre une configuration personnalisée publiée par un utilisateur Reddit sur le sous-reddit Android.

La prochaine étape pour améliorer la qualité sonore du haut-parleur de votre téléphone avec Wavelet est de revenir à l’écran d’accueil de l’application, cliquez sur l’option limiteur et activez-le en cliquant sur l’interrupteur en haut. Lors de l’activation de cette fonction, certains paramètres par défaut s’afficheront, mais comme dans le cas précédent, vous pouvez les configurer à votre goût.

Dans les captures d’écran que je vous laisse sur ces lignes je vous montre aussi un paramètre de limiteur personnalisé publié par le même utilisateur Reddit sur la plateforme sociale bien connue.

Enfin, il vous suffit de jouer une chanson via le haut-parleur de votre terminal et d’activer et de désactiver l’égaliseur graphique dans Wavelet pour vérifier la différence de son entre les paramètres par défaut et les paramètres personnalisés fournis par cette application.

