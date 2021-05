Cette application IA analyse les grillades des restaurants afin que les hamburgers ne soient pas trop cuits

Si nous regardons en arrière, en mars 2017, nous nous souviendrons de Flippy, le robot barbecue particulier de Miso Robotics. Ce robot était (et est) capable de préparer seul des hamburgers, de les retourner au moment précis et de déterminer quand il est prêt à être mis sur le pain. Eh bien, aujourd’hui, nous parlons à nouveau de Miso Robotics, puisque la société a lancé un Application avec intelligence artificielle conçue pour que la viande ne devienne pas plus que nécessaire (entre autres choses).

Cette technologie s’appelle CookRight et est né de Flippy. Cookright utilise le même système de vision et le même logiciel que le robot barbecue pour identifier, classer et surveiller les aliments placés sur un gril conventionnel. De cette manière, le système est capable de savoir quand un morceau de viande ou un hamburger est prêt et d’avertir le cuisinier de le retirer.

C’est du fromage, c’est un hamburger pas assez cuit, c’est du poulet …

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo sur ces lignes, le système de vision est capable de détecter les produits sur le gril en temps réel. Non seulement cela, mais grâce à un système d’intelligence artificielle de caméras, il peut surveiller les temps de cuisson de chaque produit particulier et avertir le cuisinier d’effectuer des actions, comme le retourner ou le retirer du gril.

Comment ça marche? La vérité est que c’est assez intuitif. Le cuisinier doit simplement placer les produits sur le gril. L’intelligence artificielle, qui est précis à 96%Selon l’entreprise, il détecte le produit qui a été placé, lui attribue une étiquette et commence la cuisson. Cependant, le cuisinier peut point de consigne individuellement manuellement, donc s’il y a trois hamburgers sur le gril, l’un peut être configuré pour être cuit, un autre pas assez cuit et un autre au point.

D’autre part, CookRight a un système de apprentissage automatique qui, comme l’explique l’entreprise, identifie où le produit a été placé et en savoir plus sur la répartition de la chaleur du gril, afin d’optimiser le processus de cuisson. «Le logiciel peut également signaler les problèmes de performance et de maintenance au personnel de cuisine», disent-ils de Miso Robotics.

Le système global se compose d’une série de caméras installées sur le gril, d’une tablette pour l’interface utilisateur et d’un petit ordinateur. Le restaurateur peut l’installer lui-même. Fondamentalement, il s’agit d’une version recadrée de Flippy, car le système est similaire, uniquement si le support de bras robotique. Son prix est également nettement inférieur, environ 100 dollars par mois, il peut donc être plus adapté aux petites entreprises.

