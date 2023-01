Cette application gratuite peut dupliquer les clés en quelques secondes

in

KeyDecoder est une application open source gratuite qui vous permet de dupliquer une clé directement depuis votre mobile.

Avec cette application gratuite vous pouvez dupliquer une clé simplement en la prenant en photo

rejoindre la conversation

certainement plus d’une fois vous avez laissé les clés à l’intérieur de la maison et vous avez dû accéder par une fenêtre ou faire appel à un serrurier, avec le coût que cela implique, pour pouvoir entrer chez vous.

Cela m’est arrivé aussi et pour cette raison, aujourd’hui, je voudrais partager avec vous une application gratuite appelée KeyDecodergrâce à laquelle vous pourrez dupliquez vos clés pour les avoir toujours disponibles sur votre mobile Android.

Avec KeyDecoder, vous transporterez vos clés de maison sur votre smartphone

KeyDecoder est une application gratuite et open source, dont le code est publié sur GitHub, développée par deux ingénieurs français, Maxime Beasse et Quentin, qui l’ont créée en collaboration avec FrenchKey et ESIEA CNS, laboratoire français de sécurité numérique.

Cette application vous permet d’obtenir les mesures exactes d’une clé prendre simplement une photo avec le mobile de prèsmais pour éviter qu’elle ne soit utilisée à des fins frauduleuses, les créateurs de cette application expliquent que pour utiliser l’application, vous devrez placez la clé à plat à l’extérieur du porte-clés sur une carte de crédit ou de visite comportant les mesures suivantes : 85,60 x 53,98 millimètres.

Une fois que vous avez placé la clé sur une carte de ces dimensions, il vous suffit d’ouvrir l’application, focalisez la touche avec l’appareil photo jusqu’à ce qu’elle soit bien centrée et alignez les marques qui vous sont présentées dans l’application avec les limites de la carte.

En faisant cela, vous obtiendrez un fichier avec toutes les données nécessaires, telles que les mesures et les distancespour pouvoir créer un duplicata de votre clé dans n’importe quel serrurier ou magasin de duplicata de clés.

De plus, KeyDecoder protège également votre vie privée, puisque toutes les informations qu’il recueille sur les clés ne sont stockées que sur votre appareil et n’est jamais partagée sur Internet.

KeyDecoder est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achat in-appque vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | KeyDecoder

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?