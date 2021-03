Cette application Google légère a déjà été téléchargée 500 millions de fois

Cette application, destinée aux téléphones mobiles aux ressources limitées, rejoint ainsi d’autres applications Google qui avaient déjà atteint ce chiffre incroyable.

Les bureaux de Google célèbrent, l’une de leurs applications légères a dépassé le magnifique chiffre de 500 millions de téléchargements dans le Google Play Store. Oui, c’est l’une de ces applications développées par l’entreprise avec un accent particulier sur les utilisateurs de téléphones mobiles avec des ressources limitées et des connexions Internet à bas débit.

On n’allonge plus le mystère, le plus chanceux est… Google Go! C’est vrai, l’application de navigation mobile la plus simple a déjà dépassé les 500 millions de téléchargements, prouvant qu’elle est un succès auprès des utilisateurs. Mais quelles fonctionnalités ont propulsé cette application vers la gloire? Voyons voir.

Google a une nouvelle application qui ajoute à un impressionnant 500 millions de téléchargements. Il s’agit de Google Go, le navigateur léger développé pour les téléphones mobiles avec des capacités inférieures que d’autres navigateurs tels que Google Chrome ne peuvent pas déplacer de manière fiable. Si l’on tient compte de cela en novembre 2019 à peine collecté 100 millions de téléchargements, nous pouvons en conclure que la plateforme a connu une croissance significative en 2020.

Comme on le voit dans sa description dans le Google Play Store, Google Go est un navigateur permettant de rechercher des informations de manière plus simple et plus rapide, permettant une économie de jusqu’à 40% des données.

Ainsi, même si vous disposez d’un téléphone mobile avancé, vous pouvez utiliser cette application si vous souhaitez enregistrer des données sur votre tarif lorsque vous naviguez sans connexion WiFi. De plus, en tant que bonne application légère, Google Go ne nécessite pas beaucoup d’espace sur votre téléphone mobile, car sa taille est à peine 7 Mo.

Ne pensez pas qu’en raison de sa petite taille et du fait qu’il s’agit d’une simple application de navigation dans Google Go, vous ne trouverez pas les fonctions les plus importantes d’un navigateur. Par exemple, avec cette application, vous pouvez effectuer recherches vocales, utilisez la reconnaissance d’image de Google Lens ou accéder à l’écran de découverte. Nous vous laissons quelques captures d’écran pour que vous puissiez voir l’interface de Google Go.

Google est entré sur le marché en 2017 sous le nom de Search Lite pour rejoindre Android Go, Le projet de Google visant à intégrer Android aux téléphones mobiles bas de gamme. Si vous faites partie de ces millions d’utilisateurs qui utilisent Google Go, nous vous encourageons à trouve l’œuf de Pâques qui se cache et continuez à utiliser l’application pour surfer sur le net tout en économisant de l’espace et de la mémoire.

