Cette application de fond d’écran recueille des arrière-plans de stock de tous les mobiles

On a toujours dit que l’un des avantages d’Android par rapport à ses principaux concurrents, comme l’iOS d’Apple, c’est la possibilité de personnaliser chacun de vos téléphones d’une manière unique ce qui signifie qu’il n’y a pas deux smartphones identiques.

L’un des moyens les plus simples de personnaliser un smartphone consiste à utiliser des fonds d’écran. Il y a des centaines d’applications dans le magasin d’applications de papier peint, mais la vérité est que celle que nous vous proposons ensuite est différente des autres. Parce que? Parce qu’il collecte des fonds d’actions de tous les téléphones mobiles du marché.

Avec cette application, vous aurez tous les fonds d’actions de tous les mobiles du marché

Imaginez un instant que vous possédez un smartphone Pixel, un Sony ou un OnePlus. Vous aimez le nouveau Samsung Galaxy S21 mais vous n’avez pas assez d’argent pour l’acheter. Au moins tu penses, Je veux tes fonds d’écran.

La chose normale serait d’aller sur Google et de rechercher: téléchargez les fonds d’écran Samsung Galaxy S21. Ensuite, les fonds en question sont simplement téléchargés et sont enregistrés dans le stockage du smartphone.

Eh bien, il existe une méthode beaucoup plus simple non seulement pour télécharger les fonds du Galaxy S21, mais de tout autre modèle sur le marché. C’est une application qui collecte tous les fonds d’actions de tous les mobiles et cela nous permet de les télécharger rapidement et facilement.

Ça s’appelle STOKiE, une application totalement gratuite qui nous permettra d’avoir un fond d’écran différent chaque jour. STOKiE nous indique non seulement quels sont les fonds d’écran des smartphones les plus récents du marché, mais dispose également d’un moteur de recherche de marque, au cas où nous voudrions le fond d’écran d’un appareil spécifique.

STOKiE a plus de 5000 fonds d’écran 4K et HD Et comme nous l’avons dit, cela ne coûte pas un seul euro. Bien sûr, si nous voulons une application sans publicité ou si nous voulons simplement soutenir le travail des développeurs, nous pouvons payer un peu plus de deux euros.

