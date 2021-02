Cette application apporte à Android l’une des fonctions les plus intéressantes d’iOS 14

Si vous souhaitez ajouter plus de confidentialité et de sécurité à votre smartphone, téléchargez cette application.

Même si la technologie Il est venu pour nous rendre la vie beaucoup plus facile, la vérité est que nous ne pouvons pas ignorer les risques que cela comporte

Plusieurs fois, nous ne savons pas que, par exemple, lors de l’utilisation d’une application sur un smartphone, Nous lui donnons la permission d’accéder à une multitude de sections dont il n’a peut-être pas besoin. En d’autres termes, une application de photographie a besoin d’accéder à notre galerie, mais pourquoi une lampe de poche nous demande-t-elle d’accéder à notre agenda?

Passez en revue les autorisations demandées par une application lors de son utilisation c’est un exercice de responsabilité que nous devons tous faire avant d’installer quoi que ce soitCependant, il y a des moments où, aussi prudents que nous soyons, ils peuvent se faufiler.

iOS 14, le système d’exploitation des iPhones d’Apple, incorporait une fonctionnalité petite mais intéressante pour la sécurité et la confidentialité. Maintenant, grâce à cette application que nous vous apportons ensuite, nous pouvons l’avoir sur n’importe quel téléphone Android.

Access Dots nous amène à Android l’une des fonctions les plus intéressantes de l’iPhone

De quelle fonctionnalité parlons-nous? Eh bien, lorsque nous utilisons une application sur iPhone et qu’elle accède à la caméra ou au microphone, une petite LED s’allume à l’avant du terminal. De cette façon, nous sommes conscients que cette application les utilise et évite ainsi les «frayeurs».

Cela ne se produit pas avec Android bien que heureusement si Google ne travaille pas dessus … certains développeurs le feront et c’est effectivement arrivé. Comme on le lit dans XDA, le développeur jagan2 a une application appelée Access Dots qui ajoute essentiellement un petit point à la barre de notification et nous indique si une application utilise l’appareil photo, le microphone ou le GPS.

La meilleure chose à propos d’Access Dots est qu’en plus d’être gratuit et vraiment utile, Il est compatible avec n’importe quel téléphone Android avec la version 7.0 ou ultérieure, c’est-à-dire pratiquement avec n’importe quel appareil intelligent Android aujourd’hui. C’est très configurable et honnêtement, c’est une grande aide pour découvrir si cette application que nous avons récemment téléchargée se connecte ou non à notre microphone.

Vous connaissez, il vaut mieux prévenir que guérir.

